Horreur et mystère présents dans l’escalier de Charon

SOEDESCO et les studios indépendants espagnols Indigo Studios ont récemment dévoilé une bande-annonce pour leur prochain jeu, Charon’s Staircase.

C’est un titre plein de suspense et d’horreur à la première personne.

Les studios indépendants espagnols Indigo Studios développent Charon’s Staircase, un jeu d’horreur et de mystère qui se déroule dans les années 70 du siècle dernier.

Le jeu présente une perspective à la première personne, afin de tirer le meilleur parti des moments tendus que le joueur vivra.

À propos de l’histoire du jeu, on sait que dans les années 70 du siècle dernier, il y avait un régime totalitaire, appelé The Ministry, qui régnait dans le pays où se déroule le jeu.

C’était une époque sombre et le ministère était une organisation très sombre sans aucun problème pour commettre des atrocités et mener des initiatives plus inhumaines contre le peuple.

Cependant, ces temps plus claustrophobes sont passés et après quelques années de plus, le pays est sur le point de rejoindre l’Union européenne. C’est du moins ce que veulent les gens. Mais pour cela, il y a des secrets qu’il faut définitivement éliminer…

dans Charon’s Staircase, le joueur joue le rôle d’un agent secret nommé « Desmond » envoyé par The Ministry avec un objectif bien défini. Notre tâche, si nous l’acceptons, est de récupérer et de détruire des documents secrets liés à un endroit appelé Oack Grove.

Ce sont des documents hautement incriminants sur les atrocités qui s’y sont déroulées par le passé, perpétrées par Le Ministère et qui doivent être détruites de toute urgence.

Cependant, notre aventure révèle bientôt quelque chose de bien plus sinistre, alors que nous découvrons un autre secret : le Projet Alpha.

Et c’est là que notre aventure commence, car plus nous enquêtons, plus nous découvrons les sinistres secrets que le ministère y cache. Il y aura également de nombreux dangers et obstacles que nous rencontrerons en cours de route et pour découvrir toute la vérité, nous devrons combattre et résoudre diverses énigmes disséminées dans Oak Grove.

Charon’s Staircase sortira sur PC plus tard cette année, vers la fin de l’année. Pour PC.