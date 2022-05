La Chine développe-t-elle des armes pour abattre les satellites Starlink ?

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a un fort impact sur le monde et crée des « mouvements » dans certains pays. Comme nous le savons, les relations entre les États-Unis et la Chine ne s’améliorent pas exactement et certains problèmes ont généré des «discussions» des deux côtés.

Selon les informations, la Chine pourrait développer des armes pour abattre les satellites Starlink d’Elon Musk. Savoir pourquoi.

Selon certaines informations, la Chine pourrait développer des solutions pour faire tomber les satellites Starlink d’Elon Musk. Selon ce qui est mentionné par certaines sources, le réseau satellitaire peut représenter une menace pour la sécurité nationale du pays, en cas de conflit militaire.

La Chine affirme que les satellites Starlink pourraient renforcer les capacités militaires américaines

Selon la publication dans Modern Defense Technology, il est avancé que la Chine devrait développer des capacités anti-satellites – dont les premières étapes nécessiteraient un système de surveillance massif qui pourrait suivre et surveiller chacun des satellites de Musk. Ren Yuanzhen est le chercheur principal de l’étude et travaille à l’Institut de localisation et de télécommunications de Pékin, qui relève de la Force de soutien stratégique de l’Armée populaire de libération (APL).

Une combinaison de méthodes de destruction douce et dure doit être adoptée pour faire perdre à certains satellites Starlink leurs fonctions et détruire le système d’exploitation de la constellation.

Pendant ce temps, Elon Musk de SpaceX a gagné en popularité en Chine – malgré les critiques croissantes après que deux satellites Starlink se sont approchés de la station spatiale chinoise en 2021. Yuanzhen pense que les satellites Starlink peuvent aider à transmettre des données aux chasseurs furtifs et aux drones militaires américains.

D’autre part, SpaceX a déjà signé un contrat avec le département américain de la Défense pour construire une nouvelle technologie destinée à équiper les satellites Starlink d’instruments capables de suivre en temps réel des armes hypersoniques.