Des chercheurs en Chine disent que le pays doit développer des moyens de détruire les satellites Starlink

WTF ? ! Les chercheurs militaires chinois sont préoccupés par la menace potentielle posée par les satellites Starlink de Space X et ont exhorté le pays à développer des moyens de les détruire ou de les désactiver. La nouvelle survient peu de temps après que le PDG Elon Musk a été menacé par le chef de l’agence spatiale russe Roscosmos au sujet des terminaux Starlink qui ont été envoyés pour aider l’Ukraine.

PCMag rapporte que le journal chinois Modern Defense Technology a publié le mois dernier un article mettant en garde contre les dangers potentiels posés par les satellites Starlink. L’étude a été dirigée par Ren Yuanzhen, chercheur à l’Institut de suivi et de télécommunications de Pékin dans le cadre de la Force de soutien stratégique de l’APL, et a été co-écrite par plusieurs scientifiques de haut niveau de l’industrie de la défense chinoise, écrit le SCMP.

« Tandis que [Starlink] est en plein essor et aussi en raison de son énorme potentiel d’application complet, il a apporté des dangers et des défis cachés à notre pays « , lit-on dans le document. » Une combinaison de méthodes de destruction douces et dures devrait être adoptée pour que certains satellites Starlink perdent leurs fonctions et détruisent le système d’exploitation de la constellation. »

Certaines des applications militaires potentielles de Starlink suggérées par les chercheurs incluent la possibilité pour les drones et les avions de combat furtifs d’augmenter leurs vitesses de transmission de données de plus de 100 fois. Les satellites pourraient également offrir une connectivité en ligne aux troupes sur le terrain, éliminer des cibles de grande valeur dans l’espace à l’aide de leurs propulseurs ioniques et transporter des charges utiles militaires, selon le document.

SpaceX a signé un contrat avec le département américain de la Défense pour développer des instruments capables de détecter et de suivre les armes hypersoniques, autre chose qui inquiète la Chine.

Ren dit que la Chine doit adapter ses stratégies militaires pour contrer les satellites Starlink. Il travaille déjà sur les micro-ondes qui peuvent brouiller les communications par satellite ou brûler des composants, et sur les lasers pour les endommager ou les aveugler. Ren a exclu l’utilisation de missiles étant donné les débris que cette méthode produirait et le nombre de satellites Starlink : plus de 2 000 actuellement, avec des plans d’extension à plus de 30 000.

La Chine a lancé son propre équivalent Starlink, appelé Xing Wang, ou StarNet, pour offrir un accès Internet dans des endroits éloignés.

En décembre dernier, la Chine s’est plainte auprès du Bureau des affaires spatiales des Nations Unies pour avoir affirmé qu’un satellite Starlink avait failli toucher sa station spatiale.

Après que le patron de SpaceX, Elon Musk, ait été menacé par Dmitry Rogozin, le chef de l’agence spatiale russe Roscosmos, à propos des terminaux Starlink envoyés pour aider l’Ukraine, l’homme le plus riche du monde a tweeté : « Si je meurs dans des circonstances mystérieuses, ça fait plaisir de te savoir. »