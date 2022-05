Elon Musk est poursuivi par des investisseurs de Twitter qui se sentent trompés

L’achat de Twitter par Elon Musk, autrefois considéré comme acquis, semble avoir pris une tournure inattendue. Après de nombreuses critiques du réseau social, l’entreprise est mise en attente avec l’affirmation qu’elle n’avancerait que si les chiffres concrets du nombre de faux comptes présents sur le réseau social étaient partagés.

Maintenant, cela n’aura été qu’un geste pour baisser le prix de la valeur d’achat, mais les investisseurs ne sont pas satisfaits des manœuvres d’Elon Musk et c’est pourquoi ils ont intenté une action en justice contre le magnat.

Elon Musk est accusé par un groupe d’investisseurs de Twitter de manipulation présumée du cours de l’action de l’entreprise, à son profit, dès que le rachat de l’entreprise a été tenu pour acquis par les deux parties, pour une valeur de 44 milliards de dollars. .

Le procès, déposé mercredi devant le tribunal de district fédéral de Californie du Nord, fait valoir que Musk a intentionnellement réduit les actions de la société pour obtenir une meilleure offre, c’est-à-dire pour obtenir une remise au moment de l’achat.

La juste valeur marchande des titres de Twitter a été affectée négativement par la fausse déclaration et l’inconduite de Musk

Le procès cite la décision de Musk de démissionner de vérifications nécessaires comme condition de l’acquisition et de son affirmation suspecte ultérieure selon laquelle Twitter avait déformé le nombre de bots sur la plate-forme.

À l’époque, Musk était bien conscient que Twitter avait un certain nombre de « faux comptes » et de comptes contrôlés par des « bots » et avait en fait réglé un procès basé sur les faux comptes pour des millions de dollars. Musk avait déjà tweeté plusieurs fois sur cette question sur Twitter dans le passé, avant de proposer d’acquérir Twitter en toute connaissance des bots.