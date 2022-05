Broadcom va acheter VMware pour 61 milliards dans l’une des plus grosses transactions de l’histoire

Le marché de la technologie bourdonne pour de nombreuses raisons, mais plus particulièrement le coprah Twitter. Elon Musk veut prendre le contrôle de ce réseau social et donc y mettre la main, définitivement,

Si tout le monde pensait que cela pourrait être l’affaire de l’année, il y en a maintenant une qui pourrait jouer un rôle de premier plan. Broadcom achètera VMware pour 61 milliards de dollars dans le cadre de l’une des plus grosses transactions de l’histoire.

C’est encore à un stade précoce, mais le marché de la technologie pourrait bientôt avoir un autre géant. Avec cet achat, Broadcom assumera un rôle encore plus important, se faisant appeler l’un des géants du marché de la virtualisation.

Le prix qui est avancé place cette entreprise à une valeur de 61 milliards de dollars, en supposant le sommet de l’activité de 2022. Broadcom assumera la dette de VMware, qui s’élève désormais à 8 milliards de dollars.

Cet accord devrait être conclu au cours de l’exercice 2023 de Broadcom, au plus tard au début de l’année civile 2023, si les régulateurs approuvent cet accord. Fait intéressant, VMware n’est pas encore lié par cette union. Une clause « go-shop » lui permettra d’envisager et même de solliciter des accords avec d’autres entreprises d’ici le 5 juillet.

S’il se concrétise, cet achat représentera l’un des plus importants du monde technologique. Dell a établi un record en rachetant EMC pour 67 milliards de dollars en 2015. Microsoft a dépassé cet objectif avec l’achat en cours d’Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars.

Cette union n’est pas complètement inattendue. En plus de sa dette, VMware enregistre des bénéfices de plus en plus faibles et des revenus très modestes. Ce nouveau poste peut aider l’entreprise à surmonter ces obstacles et à améliorer sa compétitivité. Broadcom peut ne pas être en mesure de garantir l’achat à l’avenir. L’ancien président Trump a bloqué l’achat de Qualcomm par Broadcom en 2018 pour des raisons de sécurité nationale.

Il reste maintenant à attendre l’évaluation des autorités de régulation pour que cette entreprise suive son chemin. Il reste encore un long chemin à parcourir, VMware lui-même admettant qu’il veut relever de la compétence de Broadcom.