Des dirigeants de Microsoft accusés de harcèlement sexuel et de leadership abusif

Satya Nadella, PDG de Microsoft, a déclaré l’an dernier que « le Microsoft de 2021 est très différent de l’an 2000 », faisant référence à la gestion toxique menée par de nombreux postes de direction chez le géant de la technologie. Maintenant, un rapport dévastateur de Business Insider suggère que cette culture d’entreprise interne néfaste est encore plus présente que nous ne le pensions.

Le rapport Business Insider désigne trois dirigeants de Microsoft : Alex Kipman, responsable de HoloLens ; Terry Myerson, ancien directeur de Windows ; et Tom Keane, directeur d’Azure. En outre, le rapport met également en lumière Satya Nadella lui-même et son « profil bas » lorsqu’il s’agit de résoudre des conflits, essayant de ne jamais prendre de décisions drastiques.

Alex Kipman : Porno VR, commentaires et attouchements non consensuels

Nous avons déjà parlé d’Alex Kipman et de la récente polémique sur l’éventuelle annulation d’HoloLens 3. Apparemment, Kipman aurait eu le « manque de tact » de montrer les bénéfices de la Réalité Mixte et d’HoloLens aux employés dont il avait la charge à travers une démo qui frisait le pornographie.

Dans la vidéo qui remplissait l’écran, plusieurs jeunes femmes légèrement vêtues s’ébattaient sur un lit; une bataille d’oreillers ouvertement sexualisée s’ensuivit. Un employé qui était présent, s’adressant à Insider plus tard, a décrit la scène comme du « porno RV ». Les employés rassemblés échangèrent des regards confus et quelques-uns partirent.

Les employés actuels et anciens de Kipman au cours de la dernière décennie disent qu’il a favorisé une culture dans l’entreprise qui minimise les contributions des femmes et est même allé trop loin avec des commentaires et des attouchements.

Un ancien dirigeant de Microsoft, dont l’identité n’est pas divulguée, affirme avoir été témoin de Kipman se comportant fréquemment de manière inappropriée avec des femmes. Il se souvient par exemple d’un épisode où Kipman a attrapé une employée par les épaules alors qu’elle tentait de s’éloigner, visiblement mal à l’aise, et lui, loin de lui permettre, la serrait plus fort.

Trois sources distinctes disent à Business Insider que certains managers ont averti les employés de ne pas laisser les femmes seules près de Kipman. Insider a contacté Kipman pour lui donner la possibilité de répondre à ces accusations mais il a opté pour le silence.

L’année dernière, plus de 25 travailleurs se sont réunis et ont signalé la situation aux organes compétents de l’entreprise. Kipman a été maintenu en fonction et rien n’est sorti sur la façon dont cette plainte a prospéré et si une quelconque mesure a été prise pour mettre fin à la situation.

Terry Myerson et sa mauvaise humeur

Concernant Terry Myerson, ancien directeur de Windows, les plaintes sont liées à son comportement abusif et désobligeant :

Mais les employés ont dit à Insider qu’il y avait un côté sombre à son mandat. Une personne qui a travaillé directement pour Myerson pendant des années a déclaré qu’il était connu tout au long de sa carrière pour « abuser, réprimander et rabaisser » les employés. Une autre personne qui a travaillé en étroite collaboration avec Myerson l’a décrit comme « intimidant, extrêmement abusif, en colère ». Myerson a bénéficié d’un statut protégé auprès de l’entreprise pendant des années, selon des initiés. Mais peu de temps avant de quitter l’entreprise début 2018, il « a eu un effondrement complet » dans les coulisses d’un événement Microsoft, selon une personne qui a été témoin de l’incident. « Il a crié sur tout le monde et s’est mis à les gronder dans un forum très public. »

Myerson a quitté l’entreprise peu de temps après cet incident et apparemment en bons termes avec Microsoft. Cependant, des sources proches de sa situation affirment que son dernier effondrement a joué un rôle clé dans son départ de l’entreprise.

Tom Keane : complexe monarque ?

L’autre nom propre sur la liste est Tom Keane, l’un des grands hommes d’Azure :

« Je l’ai vu réduire les gens aux larmes », a déclaré l’ancien cadre. Deux initiés affirment que Keane a gagné le surnom de « King Tom » parce que les employés devaient être à son « écoute et appeler » et lui obéir sans poser de questions, ou subir sa colère. « Les gens doivent dire ce qu’il faut et embrasser la bague du roi Tom », a déclaré l’un d’eux.

Keane a pris une rare pause de 30 jours en janvier et a été réaffecté à un rôle de gestion de «projets spéciaux», mais gère toujours des centaines de personnes.

Activision Blizzard et le cadeau empoisonné millionnaire

Le dernier point dont traite le rapport ne concerne pas une personne en particulier mais l’acquisition controversée d’Activision Blizzard, une entreprise à la terrible réputation en raison de ses récents épisodes d’abus, de harcèlement et de gestion toxique.

De nombreux employés de Microsoft craignent que Satya Nadella ne les ait pas rassurés avec des plans concrets pour s’assurer que la terrible culture de travail d’Activision ne se répercute pas également sur leur entreprise. « Nous ne pouvons même pas nous occuper de notre propre maison et maintenant nous en achetons une en pire état ? », explique l’une des sources.

Microsoft opte pour le silence

Microsoft n’a pas répondu à ces accusations à ce jour. S’il est vrai que Myerson a été « invité à quitter l’entreprise », il est décevant que ces raisons n’aient pas été révélées au public et qu’en fait, une sortie convenue d’un commun accord ait été truquée en d’excellentes conditions par les deux parties.

Dans les deux autres cas, en particulier celui de Kipman, il est incroyable que Microsoft n’ait pas levé le petit doigt face à une plainte conjointe de ses propres travailleurs. Satya Nadella a promis de bannir la culture de travail toxique imbriquée chez Microsoft mais il ne pourra pas tenir sa promesse s’il continue à opter pour la discrétion, le silence et les simples réprimandes sans conséquences majeures.

Ce ne sont pas des questions où il y a de la place pour la bureaucratie : si le rapport est vrai, ces personnes devraient déjà être hors de l’entreprise et les raisons devraient être rendues publiques s’ils veulent être transparents et améliorer leur image de marque.