Le marché des smartphones perd du terrain en Europe et la guerre en Ukraine est à blâmer

Le marché des smartphones a été soumis à des fluctuations ces dernières années. Il y avait plusieurs raisons à ces pertes constantes, qui ont été lentement récupérées avec des renouvellements constants de marques et d’utilisateurs.

En Europe, le scénario n’est pas différent et il y a maintenant un nouveau facteur provoquant la baisse des ventes. Le début de 2022 a amené la guerre en Ukraine et cela a un impact très négatif, avec des chiffres en baisse de 10 % sur ce marché.

Les ventes en Europe ont ralenti

Malgré quelques oscillations bien identifiées, le marché des smartphones en Europe est bien stratifié. Les marques qui dominent cette zone géographique sont bien connues et occupent ces positions depuis quelques années, même avec de légères modifications.

Selon Canalys, le début de l’année 2022 a apporté un changement et un ralentissement, dont l’origine vient du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Ce scénario conduit à des ventes sur ce marché en baisse de 10%, mais avec une des marques en très forte croissance.

Positions des marques de smartphones

En tête de liste en Europe, on retrouve l’éternel Samsung, qui a tout de même perdu 9% de sa position. Elle est suivie par Apple et Xiaomi, la société américaine conservant sa position et la rivale perdant 22 % de sa part de marché.

Ces chiffres finissent par n’apporter aucun changement au marché, où nous avons Samsung avec 35% de part et Apple avec 21%. Xiaomi est dans les 20%, après avoir réussi à atteindre 23% et avoir même dépassé le rival de Cupertino les années précédentes.

L’Ukraine et la Russie traînent ce marché

La liste continue avec le détenteur du record en termes de croissance, realme, qui tire jusqu’à 177% de croissance et garantit déjà une part de marché de 5%. En fermant le tableau du top 5, nous avons OPPO, qui finit également par perdre du marché, mais ici il reste à 12% et garantit une part de 4% au début de 2022.

Fait intéressant, le conflit entre la Russie et l’Ukraine a entraîné des contraintes de marché et dans ces 2 pays, la demande a chuté de 31 % et 51 % respectivement. Dans le reste de l’Europe, les pertes n’étaient que de 3,5 %, ce qui correspond à ce que nous avions au début de 2021 et des années précédentes.