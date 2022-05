Musk pense que les médias encouragent les tireurs américains

Les fusillades aux États-Unis d’Amérique (USA) ont été à l’ordre du jour public, tout comme toute la question des armes à feu qui dérange tant la plupart des gens. Comme il ne pouvait en être autrement, Elon Musk s’est déjà prononcé et est déjà sorti publiquement pour blâmer les médias d’avoir nourri les tueurs.

De l’avis du PDG de Tesla, le moyen donnez-leur exactement ce qu’ils veulent : de l’attention.

Le PDG de Tesla ne laisse généralement pas les choses non dites, ni les opinions à donner. Gardant à l’esprit les derniers événements qui ont fait l’actualité, concernant les fusillades fréquentes aux États-Unis, la politique unique qui protège la circulation imprudente des armes et le manque de sécurité des citoyens américains, Elon Musk a déjà donné son avis.

Dans un e-mail envoyé à CNBC – qui a sollicité l’avis de Musk, car la dernière fusillade a eu lieu au Texas – le milliardaire a accusé les médias d’avoir accordé aux tueurs l’attention qu’ils recherchent en couvrant les attaques avec tant de détails. De plus, dans la même communication, Musk a appelé à un plus grand contrôle sur les armes, ainsi qu’au droit de les avoir pour se protéger.

À la lumière des événements récents, les tireurs font cela pour attirer autant d’attention que possible – parce que les médias leur donnent exactement ce que veulent les meurtriers de masse.

dit Musk.

En plus de parler des tueurs et de leur chasse à l’attention des gens, Musk a également mentionné le contrôle des armes à feu. À son avis, il est important de contrôler et de vérifier les antécédents de ceux qui ont l’intention de les acquérir. Plus que cela, il a révélé qu’il défend que certaines armes nécessitent des licences spéciales qui justifient leur possession, scrutant les raisons de l’achat.

A lire aussi :