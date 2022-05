Les États-Unis accueilleront la plus grande usine de production de viande

Malgré le scepticisme de beaucoup, la viande de culture pourrait être la solution au problème bien connu de l’élevage de bétail pour la consommation. Dans cette optique, les États-Unis d’Amérique (USA) construisent la plus grande usine de production de viande au monde.

Good Meat est responsable de ce projet colossal.

Alors que la Food and Drug Administration n’a pas encore approuvé la consommation publique de ce type de viande, selon The Guardian, Good Meat construit déjà des installations pour produire de la viande de culture – des installations qui seront les plus grandes au monde dans ce secteur.

Selon les données de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, les bovins destinés à la production de viande et de lait sont responsables de 65 % des émissions correspondant aux bovins. Plus que cela, il contribue à 14,5 % aux émissions mondiales de carbone, avec 7,1 gigatonnes par an.

Conscientes de l’impact négatif de la consommation de viande animale, plus de 150 entreprises se sont engagées à produire une alternative. La viande cultivée pourrait être une source de nourriture à considérer, car elle implique moins de ressources et réduit considérablement les émissions.

L’élevage de viande pourrait être la solution à la surexploitation

La méthode choisie pour la production artificielle a été similaire à celle utilisée par l’industrie biopharmaceutique pour produire des médicaments et même des vaccins. Dans le cas de la viande, comme nous l’avons déjà vu, les cellules de l’animal sont utilisées et il n’est pas nécessaire de le tuer.

Désormais, les laboratoires utilisent un bioréacteur dans lequel les cellules des banques de cellules d’animaux d’élevage peuvent être cultivées. Ce bioréacteur fournit tous les nutriments, ainsi que toutes les conditions nécessaires à une croissance saine. Une fois qu’elles atteignent un certain stade, les cellules peuvent être récoltées.

En plus de garantir la présence de nutriments, les entreprises ont travaillé pour assurer la vraisemblance entre l’apparence et le goût du cultivé et de l’animal. Comme c’est encore récent, les valeurs ne sont pas élevées, alors des entreprises comme Good Meat entendent réunir les conditions pour produire à grande échelle et proposer des prix plus attractifs.

Pour cela, Good Meat installera 10 bioréacteurs d’une capacité de 250 000 litres. Cet équipement est actuellement construit par ABEC, qui possède une vaste expérience dans le domaine biopharmaceutique. L’entreprise qui ouvrira les plus grandes installations de production de viande de culture au monde affirme que l’emplacement exact sera choisi dans les trois mois, et à partir de là, ils pourront commencer à installer les bioréacteurs.

Au départ, en 2024, tout sera opérationnel et 11 800 tonnes de viande seront produites par an jusqu’en 2026, avec une augmentation à 13 700 d’ici la fin de la décennie.

