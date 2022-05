Un nouveau procès contre une marque d’Airbag pourrait amener des millions de voitures aux ateliers

C’est probablement l’un des propriétaires qui a dû amener son véhicule à l’atelier de la marque pour faire remplacer l’airbag, fabriqué par la société japonaise Takata. Ce fut l’un des plus gros scandales qui ont éclaté en 2013 et peu de gens prévoyaient qu’il deviendrait le plus grand rappel de sécurité de l’histoire de l’automobile. Ils ont été contraints de remplacer des dizaines de millions d’airbags, aux États-Unis seulement, plus de 67 millions de véhicules ont été rappelés. Mais Takata n’est pas le seul fabricant de pièces à fabriquer des airbags défectueux.

Une poursuite a récemment été déposée à San Francisco contre ARC Automotive pour la même raison. Il pourrait y avoir des millions de véhicules avec un système défectueux.

Des airbags qui peuvent tuer au lieu de sauver

Une nouvelle affaire judiciaire a été ouverte après qu’au moins deux personnes sont décédées et quatre ont été blessées en raison de gonfleurs d’airbag défectueux. Les trois constructeurs automobiles cités dans l’affaire sont General Motors, Ford et Volkswagen.

Selon la NHTSA, qui enquête sur la question depuis près de sept ans sans résolution, il y a 51 millions de véhicules construits avec des gonfleurs ARC sur les routes américaines. Cela équivaut à avoir entre 10 et 20 % de tous les véhicules de tourisme.

Il est impossible de déterminer si votre voiture est équipée de ce matériel défectueux. En effet, les pièces internes portent les marques du constructeur automobile ou du fabricant de l’airbag, et non du fabricant du gonfleur.

Vous pouvez avoir une bombe à retardement sur vos genoux et n’avoir aucun moyen de le savoir.

Frank Melton, un avocat de Floride qui fait partie de ceux qui ont déposé la nouvelle plainte, a déclaré au Detroit News.

un péché rappeler de Takata, les gonfleurs d’airbag ARC utilisent du nitrate d’ammonium comme propulseur secondaire pour gonfler les airbags. Lorsqu’il est exposé à l’humidité, le propulseur peut développer des fissures microscopiques, le faisant brûler très rapidement, créant une explosion plus importante.

Ce processus peut rompre l’enveloppe métallique extérieure, projetant les éclats d’obus dans l’habitacle. C’est exactement ce qui s’est passé avec les airbags de Takata, associés à 28 morts et à des centaines de blessés dans le monde.

Bien que la NHTSA (l’organisme de réglementation) ait ouvert une enquête sur la question en 2015, elle n’est toujours pas parvenue à des conclusions claires. Un rappel plus large n’a pas encore été imposé, mais il y a eu cinq rappels limités des gonfleurs totalisant environ 5 000 véhicules, dont trois rappels effectués par GM.

Comme dans les premiers stades de la collection Takata, de nombreux ventilateurs de nitrate d’ammonium ARC sont encore utilisés aujourd’hui.

Le procès allègue qu’ARC connaissait les dangers de l’utilisation de nitrate d’ammonium. Selon le cas, après l’éclatement de plusieurs gonfleurs ARC en 2019, la marque a reconnu que leur utilisation était inacceptable dans les airbags de voiture.