Dead Space Horror arrive sur les consoles de nouvelle génération

Dead Space est sur le point de revenir, plus effrayant que jamais, grâce au potentiel que permettent les consoles Next Generation.

Bien qu’elle soit encore un peu éloignée, la date de sortie du « nouveau » Dead Space pour Playstation 5, Xbox Serie X et PC est déjà connue.

Le classique de l’horreur de la science-fiction, Dead Space est sur le point de revenir et cette fois pour les consoles Next Generation, Xbox Series X, Playstation 5 et aussi pour PC. La date de sortie est fixée au 27 janvier 2023.

Les studios Motive (qui font partie d’Electronic Arts) ont récemment annoncé que Dead Space, un remake du jeu d’horreur de survie classique de science-fiction, est en cours de reconstruction à partir de zéro, en tirant parti du moteur de jeu Frostbite.

Dead Space met les joueurs dans la peau d’Isaac Clarke, un ingénieur qui est en mission de routine pour réparer un navire minier géant, l’USG Ishimura, qui est bloqué. Mais à bord de l’Ishimura, un danger caché guette Isaac (et le joueur). L’équipage du navire a été massacré et infecté, et la propre petite amie d’Isaac, Nicole, a disparu quelque part à bord. Seul et avec seulement ses outils et ses compétences en ingénierie, Isaac fait face à une bataille pour sa survie, non seulement contre des monstres terrifiants appelés Nécromorphes, mais contre sa propre santé mentale.

Comme vous vous en doutez, le jeu restera fidèle à l’original, selon les mots de ses créateurs, tout en ajoutant des visuels de meilleure qualité et soigneusement repensés pour évoquer un nouveau niveau d’immersion, de qualité et de terreur. L’ensemble de l’environnement immersif de Dead Space recevra de nettes améliorations. Les outils, les scénarios, les objets, les personnages, … tout est repensé et amélioré afin d’obtenir une qualité plus proche de ce que la prochaine génération de matériel console et PC peut exploiter.

De plus, en combinant des améliorations comme un éclairage dynamique et volumineux avec des effets visuels atmosphériques et ambiants rendus en full-HDR, Dead Space permet aux joueurs de s’attaquer aux couloirs étrangement exigus et sombres de l’USG Ishimura avec des niveaux d’immersion sans précédent pour la franchise bien-aimée.

« Développer ce remake a été très amusant pour nous chez Motive car nous sommes de vrais fans de la franchise et nous voulons la traiter avec le respect qu’elle mérite. C’était tout aussi excitant de voir les réactions des joueurs alors que nous les emmenions dans ce voyage de développement avec nous.« , a déclaré Philippe Ducharme, producteur principal de Dead Space. « Nous faisons de grands progrès sur notre chemin vers l’Alpha et nous sommes heureux d’annoncer que le jeu sortira en janvier de l’année prochaine. Nous avons hâte que les joueurs, anciens et nouveaux, voient comment nous avons rehaussé l’expérience originale dans le remake pour qu’elle soit tout aussi percutante pour cette génération.«

Dead Space sortira sur Xbox Series X, Playstation 5 et PC le 27 janvier 2023.