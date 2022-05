Broadcom envisage d’acquérir VMware pour 61 milliards de dollars

Vue d’ensemble : si la transaction se concrétise, ce serait l’une des plus grosses transactions technologiques jamais réalisées, juste derrière l’acquisition en cours d’Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars et le rachat d’EMC par Dell pour 67 milliards de dollars (une transaction qui incluait VMware).

Aujourd’hui, Broadcom a annoncé son intention d’acheter VMware dans le cadre d’une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 61 milliards de dollars. L’accord entraînerait également la prise en charge par Broadcom de la dette de 8 milliards de dollars de VMware.

Broadcom est principalement connu pour la conception et la fabrication d’une large gamme de produits semi-conducteurs, notamment les puces Wi-Fi, Bluetooth et GPS utilisées dans de nombreux smartphones et routeurs.

VMware est une société de technologie de cloud computing et de virtualisation. L’entreprise a été lancée en 1998 et a été rachetée par EMC en 2004. Elle est devenue une partie de Dell lorsque ce dernier a racheté EMC en 2016 avant de se séparer pour redevenir une entreprise autonome l’année dernière.

Si l’accord est conclu, Broadcom prévoit de renommer son groupe de logiciels Broadcom en VMware et d’intégrer son portefeuille de logiciels d’infrastructure et de sécurité existant dans le cadre de VMware.

Michael Dell, qui détient personnellement plus de 40% des actions Dell en circulation, et la société mondiale de capital-investissement Silver Lake, qui en détient 10% supplémentaires, ont tous deux donné leur approbation à l’accord.

L’acquisition devrait être finalisée au cours de l’exercice 2023 de Broadcom, qui commence en novembre 2022.

Il convient de mentionner que Broadcom a également tenté d’acquérir son collègue fabricant de puces Qualcomm il y a quelques années pour plus de 100 milliards de dollars. Cet accord a échoué lorsque l’ancien président Donald Trump a bloqué l’acquisition, invoquant des problèmes de sécurité nationale.