Nouvelle attaque pour voler un compte WhatsApp ! Ne vous laissez pas berner par cette arnaque

Étant un service de plus en plus utilisé, WhatsApp attire l’attention des pirates et de tous ceux qui se concentrent sur la cybercriminalité. Les moyens de tromper les utilisateurs sont de plus en plus imaginatifs, ce qui représente un réel danger.

Avec de nombreux schémas déjà connus, il y en a un nouveau qui attire l’attention de ceux qui se consacrent à l’étude de ce phénomène. Il est très simple à mettre en place et ne nécessite que la composition d’un numéro de téléphone, pour perdre le contrôle du compte.

Nouvelle arnaque pour voler un compte WhatsApp

Il existe de nombreuses attaques bien connues que WhatsApp peut subir. Des applications avec du code malveillant qui promettent des extras aux utilisateurs, aux véritables campagnes orchestrées pour voler des données avec des contacts directs.

Même avec toute cette attention portée à ce problème, de nouvelles attaques continuent d’émerger, qui ont malheureusement un grand succès. La société CloudSEk vient de dévoiler une nouvelle façon d’y parvenir, simplement en composant un numéro sur le smartphone de la victime.

Une fois que les pirates ont accès au compte, ils demandent de l’argent aux contacts de la victime. De cette manière, l’attaquant trompe les contacts WhatsApp de la victime avant même que celle-ci ne se rende compte qu’il a perdu le contrôle de son compte. Comme les fournisseurs de services du monde entier utilisent des numéros commençant par ’67’ ou ‘405’, les victimes appellent souvent sans hésitation

En quelques minutes, les pirates réussissent

Comme l’a révélé Rahul Sasi, le PDG de CloudSEk, cette nouvelle attaque implique uniquement un contact via WhatsApp et une demande. Composez simplement un numéro **67* ou *405* pour que le compte soit perdu.

En effectuant cette démarche, et elle est simple car c’est une prise de contact simple et rapide, l’utilisateur perd l’accès à son compte. C’est précisément dans le fait qu’il est très direct et simple que réside une partie de son succès, puisque les utilisateurs de WhatsApp tombent dans cette erreur.

Comment se protéger de cette nouvelle arnaque

Avec le compte compromis, il existe plusieurs voies à suivre pour les pirates. Soit ils exploitent ce compte pour lancer de nouvelles attaques, soit ils demandent simplement de l’argent pour libérer les comptes des utilisateurs.

Bien sûr, il existe d’autres moyens de protéger les utilisateurs. Activez simplement l’authentification à 2 facteurs et activez le code PIN pour accéder à votre compte WhatsApp. Néanmoins, il est préférable de porter une attention particulière à ces escroqueries et de rester en sécurité.