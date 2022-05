Nvidia ralentit l’embauche après avoir mis en garde contre la baisse des ventes de jeux

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Après avoir prévu une baisse des ventes de GPU pour les cartes graphiques et les consoles au cours du trimestre en cours, Nvidia est devenu le dernier géant de la technologie à signaler un ralentissement des embauches. Les perspectives pessimistes ont vu les actions chuter de 6,7 % en négociation prolongée, bien que la société ait dépassé les attentes des analystes en matière de revenus et de bénéfices au premier trimestre.

Le chiffre d’affaires de Nvidia a augmenté de 46 % en glissement annuel au cours du dernier trimestre pour atteindre 8,29 milliards de dollars. Il comprenait un montant record de revenus provenant de son activité de centre de données, qui a enregistré des augmentations de 83 % en glissement annuel et de 15 % en glissement trimestriel. Mais les perspectives d’avenir de la société n’étaient pas aussi positives : elle prévoit un chiffre d’affaires de 8,10 milliards de dollars (+/- 2 %) au deuxième trimestre, inférieur à l’attente moyenne des analystes de 8,45 milliards de dollars. « Dans l’ensemble, le marché du jeu ralentit », a déclaré le PDG Jensen Huang.

Le ralentissement est imputé à des facteurs ayant un impact sur une grande partie de l’économie mondiale : les blocages de Covid en Chine et la guerre Russie/Ukraine, qui devraient tous deux avoir un impact négatif sur les résultats de Nvidia à hauteur de 500 millions de dollars. La directrice financière, Colette Kress, a déclaré (via Reuters) que le montant comprenait environ 400 millions de dollars perdus dans les ventes de jeux en Chine et en Russie et 100 millions de dollars supplémentaires perdus dans les ventes de centres de données en Russie. L’inflation et la hausse des prix de l’énergie jouent également un rôle.

Le New Indian Express rapporte que les prévisions plus faibles que prévu verront Nvidia freiner ses embauches pour atténuer l’impact. Les responsables ont reçu pour instruction, via des messages internes à Slack, de ne faire des offres qu’aux 10 % des personnes interrogées les plus performantes. Les messages auraient ajouté que les responsables du recrutement interviewant des « candidats de la diversité » devraient « procéder comme d’habitude ».

Un porte-parole de Nvidia a confirmé le changement de politique d’embauche au protocole, ajoutant qu’il s’agissait « de concentrer notre budget sur la prise en charge des employés existants alors que l’inflation persiste ».

Nvidia a un deuxième semestre chargé avec le lancement de ses cartes graphiques RTX 4000 (Lovelace), mais cela ne l’a pas empêché de rejoindre Lyft, Snap, Uber, Meta, Salesforce et Coinbase en diminuant son taux et son nombre d’embauches.