Il y a ceux qui veulent mettre des serveurs sur la Lune et les tests commencent cette année

Des serveurs de stockage de données ont été placés au fond de la mer, enterrés dans la glace et même à l’intérieur d’une mine de charbon abandonnée. Cependant, l’idée d’installer des serveurs sur Lua suscite désormais beaucoup d’attention. Contrairement aux autres installés sur Terre, ceux qui pourraient se rendre vers notre satellite naturel cette année ont un objectif différent.

L’idée de mettre une sorte de « datacenter » sur la Lune serait de préserver les données de notre civilisation, au cas où l’humanité disparaîtrait du dessus de la planète.

Centre de données lunaire

L’idée de protéger les données qui montrent aux autres civilisations que les humains, les animaux, les plantes et tant d’autres informations pertinentes ont autrefois existé sur Terre gagne de plus en plus de pertinence. Protéger l’histoire de l’humanité, laisser des données numériques de la vie dans l’univers, qui un jour pourraient tout simplement disparaître.

Cet ensemble d’idées aurait pu trouver son origine dans un livre de science-fiction, mais ce n’est que le résultat d’un projet conçu par la société Lonestar Data. Son objectif est de construire des centres de données dans les tubes de lave de la Lune, des grottes qui auraient été créées par l’activité volcanique à une époque très lointaine.

Selon ce que la société a partagé dans un communiqué de presse, la Lune est l’endroit le plus sûr pour stocker nos données, encore plus que la « biosphère terrestre de plus en plus fragile ». En ce sens, ils affirment que leur service sera utile pour les clients vivant sur Terre, ainsi que pour les astronautes lors de futures missions lunaires.

Mais y a-t-il des avantages à installer des serveurs sur notre satellite naturel ?

Par la conjonction des faits, des scénarios futuristes basés sur des témoignages de la vie passée et actuelle et basés sur des projections de l’évolution de l’humanité dans l’espace… il y en a !

L’un des avantages du stockage de données sur la Lune, selon l’entreprise, est que notre satellite nous montre toujours le même visage, car il met le même temps à tourner autour d’elle qu’à faire le tour de la Terre. Ce mouvement synchronisé pourrait être bénéfique pour établir des liens de communication directs.

Lonestar, qui exploite actuellement « le premier serveur Web au monde sur la Station spatiale internationale », est convaincu que sa technologie se rendra également sur la Lune. À cette fin, dans le cadre du programme Commercial Lunar Payload Services de la NASA, il enverra un module Nova-C conçu par Intuitive Machines à notre satellite plus tard cette année. Elle procédera aux premiers tests de sa technologie.

Un deuxième lancement suivra. En 2023, un module Nova-C partira à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9 avec divers équipements, dont le premier prototype de centre de données Lonestar. Il n’y a pas beaucoup d’informations techniques, mais la société affirme qu’elle disposera d’une architecture RISC-V multicœur et d’une capacité de stockage de 16 To.

Les plans ambitieux de l’entreprise incluent la construction de centres de données capables de stocker cinq pétaoctets de données d’ici 2024 et 50 pétaoctets de données d’ici 2026. Avant cela, cependant, ils devront faire face à un certain nombre de défis, comme atterrir en douceur sur la surface lunaire afin de ne pas endommager l’équipement et trouver un moyen de faire face aux températures extrêmes.

Les tubes de lave… seront la maison et le centre de données des humains sur la Lune

Comme mentionné ci-dessus, la société prévoit d’installer ses centres de données dans des tubes de lave lunaires, mais on sait peu de choses à leur sujet. Les scientifiques théorisent ces tunnels depuis des années, les plus grands indices détectés jusqu’à présent étant les petites rainures à la surface du satellite.

Comme mentionné par la NASA, on pense que les tubes de lave pourraient être idéaux pour les bases lunaires et protéger les astronautes des radiations, des micrométéorites et des changements de température. Cela pourrait également s’appliquer à un centre de données. Pour l’instant, les prochaines missions lunaires permettront de tester si ces tunnels ont les propriétés structurelles pour être utilisés aux fins susmentionnées.