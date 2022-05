Le vice-président d’Apple tente de dissuader les employés de se syndiquer (vidéo)

Les entreprises ont leurs propres politiques qui ne sont pas toujours conformes aux souhaits de leurs employés. Les syndicats existent, dans une large mesure, pour arbitrer ces différences d’idées et de volontés, et il n’y a pas toujours une bonne relation entre les entreprises et les structures syndicales. Une affaire désormais dévoilée, rend compte d’un audio où l’effort du vice-président des ressources humaines et de la distribution d’Apple pour persuader les employés de ne pas se syndiquer est perceptible.

Deirdre O’Brien fait un discours à l’intérieur de l’entreprise où elle mentionne même qu’il n’est pas sain d’avoir un tiers dans la relation entre les employés et Apple.

Apple n’aime pas les syndicats ?

La vice-présidente des ressources humaines et de la vente au détail d’Apple, Deirdre O’Brien, a tenté de dissuader les employés de l’entreprise d’adhérer à un syndicat dans une vidéo interne diffusée aux employés, mais elle s’est rapidement propagée. Dans la vidéo – qui a été envoyée à l’ensemble des 65 000 employés américains d’Apple – O’Brien dit aux travailleurs qu’un syndicat retarderait les efforts de l’entreprise pour répondre aux préoccupations des travailleurs.

Nous avons une relation basée sur un engagement ouvert, collaboratif et direct, qui, je pense, pourrait fondamentalement changer si un magasin était représenté par un syndicat dans le cadre d’une convention collective. Mettre une autre organisation au milieu de notre relation qui n’a pas une compréhension approfondie d’Apple ou de notre entreprise. Et un qui, je ne crois pas, partage notre engagement envers vous.

A déclaré le responsable d’Apple lors de la réunion avec les employés.

Des efforts de syndicalisation sont actuellement en cours dans un certain nombre de magasins de détail Apple à travers les États-Unis, après des mois de protestations des travailleurs contre les bas salaires et les longues heures de travail, y compris des actions syndicales dans les magasins de détail de Towson, Maryland, Atlanta et New York.

Plusieurs travailleurs du commerce de détail ont récemment accusé l’entreprise de briser les syndicats. Plus tôt ce mois-ci, Communications Workers of America – le syndicat qui cherche à représenter les travailleurs du site d’Atlanta – a déposé une plainte pour pratique déloyale de travail auprès du NLRB, accusant l’entreprise de tenir des réunions obligatoires « d’audience captive » avec les employés de l’unité commerciale.

O’Brien a souligné qu’un syndicat bloquerait les efforts d’Apple pour répondre rapidement aux préoccupations des travailleurs.

Apple bouge incroyablement vite. C’est quelque chose que j’aime dans notre travail de vente au détail. Cela signifie que nous devons également pouvoir agir rapidement. Et je crains qu’étant donné que le syndicat apportera ses propres règles légalement mandatées qui détermineront notre façon de résoudre les problèmes, il pourrait être plus difficile pour nous d’agir rapidement pour résoudre les problèmes qu’il soulève.

Fait référence à Deirdre O’Brien dans l’audio exposé par Motherboard.

Le géant de la technologie a annoncé en février qu’il étendrait ses avantages aux employés américains du commerce de détail, notamment en offrant un congé parental payé et davantage de congés de maladie.

Il a également augmenté la rémunération d’un certain nombre d’employés du commerce de détail. Mais les critiques affirment que l’entreprise a pris ces mesures dans un marché du travail plus exigeant, après des années de couverture médiatique et des plaintes des employés d’Apple concernant les bas salaires et un environnement de travail exténuant.