Téléphoner et visiophonie avec WhatsApp : c’est comme ça que ça marche

La grande majorité des utilisateurs de WhatsApp utilisent probablement Messenger pour les messages vocaux et les chats. Mais les appels téléphoniques (vidéo) sont depuis longtemps très pratiques à utiliser et n’impliquent aucun coût supplémentaire. Ce dont vous avez besoin, c’est bien sûr d’une configuration WhatsApp sur votre smartphone. Alternativement, vous pouvez utiliser la version de bureau de WhatsApp sur votre ordinateur. Il est également étonnamment bon pour les appels téléphoniques. Un appel a commencé au téléphone en deux secondes.

Appeler avec WhatsApp : passer des appels vocaux

Passer un appel téléphonique est particulièrement simple sur un smartphone :

Ouvrez une conversation avec une personne ou un groupe que vous souhaitez appeler. Appuyez sur l’icône d’appel vocal en haut à droite. Si vous ne l’avez pas déjà fait : Donnez accès au microphone connecté afin de pouvoir l’utiliser. Attendez que l’autre partie réponde.

En haut à droite de l’application, vous trouverez la possibilité d’appeler. (Capture d’écran) Vous pouvez également désactiver temporairement le microphone pendant l’appel. (Capture d’écran)

Semblable à un appel téléphonique normal, vous pouvez désactiver le microphone pendant la conversation ou y mettre fin en appuyant sur le bouton rouge.

Appels vocaux sur le bureau WhatsApp

Vous pouvez également démarrer des appels vocaux sur la version de bureau de WhatsApp pour Windows et macOS. Les conditions préalables sont une connexion Internet active, un couplage réussi avec un smartphone et un microphone interne ou externe.

Démarrez WhatsApp Desktop sur votre ordinateur. Ouvrez une conversation avec quelqu’un que vous souhaitez appeler. Appuyez sur l’icône d’appel vocal en haut à droite. Si ce n’est pas déjà fait : Donnez accès à un microphone connecté pour pouvoir l’utiliser. Attendez que l’autre partie réponde.

Conseil : Nous vous recommandons d’utiliser un casque sur l’ordinateur, car si le microphone et le haut-parleur sont trop rapprochés, un effet d’écho désagréable peut se produire.





Si quelqu’un vous appelle, vous pouvez rejeter, accepter ou ignorer l’appel à tout moment.

Appels vidéo avec WhatsApp : vous devez y prêter attention

Les appels vidéo fonctionnent de la même manière que les appels téléphoniques ordinaires – donc pour un maximum de huit personnes. Les différences sur le smartphone se situent dans les détails :

Ouvrez une conversation avec une personne ou un groupe. Appuyez sur l’icône d’appel vidéo (caméra) dans le coin supérieur droit. Si vous ne l’avez pas déjà fait, autorisez l’accès à un microphone et à une caméra connectés pour utiliser les deux. Attendez que l’autre partie réponde.

L’appel vidéo va bientôt commencer. (Capture d’écran)

Pendant l’appel, vous pouvez activer et désactiver (temporairement) le microphone ou la caméra, et basculer entre les caméras avant et arrière, si nécessaire.

Appels vidéo sur le bureau WhatsApp

Les appels vidéo dans la version de bureau de WhatsApp ne fonctionnent pas pour les groupes, uniquement avec une seule personne.

Démarrez WhatsApp Desktop sur votre ordinateur. Ouvrez une conversation avec une personne. Appuyez sur l’icône d’appel vidéo (caméra) dans le coin supérieur droit. Si vous ne l’avez pas déjà fait, autorisez l’accès à un microphone et à une caméra connectés pour utiliser les deux. Attendez que l’autre partie réponde.

Si quelqu’un vous appelle, vous pouvez également décrocher sur WhatsApp Desktop. (Capture d’écran)

Si quelqu’un vous appelle, vous recevrez une notification de WhatsApp. Vous pouvez accepter, rejeter ou ignorer l’appel.

Important : Pour les appels vidéo, vous avez besoin d’une webcam et d’un microphone. La plupart des webcams ont déjà un microphone intégré. Alternativement, vous pouvez également utiliser une caméra intégrée sur votre ordinateur portable et connecter un microphone externe. Ce qui compte, c’est que vous ayez à la fois configuré et sélectionné correctement.

WhatsApp : basculer entre les appels vocaux et vidéo

Il existe également une astuce pratique : vous pouvez passer à un appel vidéo pendant un appel vocal. Et voici comment cela fonctionne sur le smartphone et sur le bureau WhatsApp :

Pendant un appel vocal, appuyez sur l’appareil photo pour passer à l’appel vidéo. Votre homologue doit accepter la modification avant que vous puissiez passer un appel vidéo.

Bien sûr, cela fonctionne dans l’autre sens de la même manière.

Ajouter plus de participants aux appels de groupe

Sur mobile uniquement, vous pouvez ajouter d’autres personnes lors d’un appel téléphonique ou vidéo, par exemple à une date ultérieure ou parce que quelqu’un a été expulsé :

Pendant un appel actif, faites glisser la flèche affichée vers le haut sur l’écran (smartphone). Sélectionnez « Ajouter des participants » et appuyez sur le contact. Allez dans « Ajouter ».

L’ajout de participants est très simple. (Capture d’écran)

L’homologue reçoit des informations et peut participer à la conférence téléphonique ou vidéo. Malheureusement, cela ne fonctionne pas sur WhatsApp Desktop.

Combien de personnes peuvent appeler sur WhatsApp en même temps ?

Un maximum de huit participants peuvent s’appeler en même temps. Les appels de groupe avec d’autres membres de la famille ne sont plus un problème. Cela s’applique également aux appels vidéo.

Si vous démarrez un appel dans un groupe de plus de huit personnes, ceux qui répondent en premier à l’appel participeront. Vous ne pouvez pas faire de présélection, vous devrez peut-être créer un nouveau groupe avec les personnes à appeler.

Important : Messenger (actuellement) ne prend pas en charge les appels de groupe sur WhatsApp Desktop pour Windows et macOS. Seuls les appels audio ou vidéo entre un maximum de deux participants sont fournis ici.

Quand est-ce que l’appel via WhatsApp a du sens ?

Quand est-il pratique d’appeler via WhatsApp ? En fait, vous pouvez utiliser la fonction plus souvent, car : Avec les téléphones fixes classiques ou les smartphones ordinaires, il n’est pas trop facile de passer des appels de groupe.

Autres bénéfices:

Moyen rapide de visiophonie depuis presque n’importe où dans le monde – là où il y a Internet.

La téléphonie avec d’autres utilisateurs de WhatsApp est également possible s’il n’y a pas de réseau mobile ou si la carte SIM est bloquée. Tout ce dont vous avez besoin est une connexion WiFi.

Idéal pour des discussions de groupe simples pour des arrangements spontanés

Gratuit pour tous les utilisateurs, à l’exception des frais éventuels liés au volume de données requis.

Que devez-vous savoir d’autre sur la téléphonie et les appels vidéo WhatsApp

Certains aspects sont encore utiles à connaître :

WhatsApp Web dans le navigateur ne prend actuellement pas en charge les fonctions de téléphonie et d’appel vidéo.

Les conversations sont toujours cryptées de bout en bout, de sorte que vos conversations sont protégées. WhatsApp explique plus sur son propre site Web.

Si la vidéo et/ou le son ou le microphone ne fonctionnent pas comme souhaité pendant les conversations, les déclencheurs correspondants pour la caméra, le haut-parleur et le microphone manquent presque toujours. Vérifiez dans les paramètres de votre smartphone ou sur l’ordinateur si vous avez donné à WhatsApp les droits appropriés.

WhatsApp pour les appareils mobiles prend désormais également en charge la possibilité de modifier l’arrière-plan des appels vidéo. Pendant un appel, vous pouvez appuyer sur la caméra affichée et la configurer.

Améliore vos arrière-plans pendant les appels vidéo. La fonctionnalité n’est pas encore disponible pour tous les smartphones. (Capture d’écran)