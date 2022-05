DuckDuckGo surpris en train d’autoriser Microsoft à utiliser un logiciel de suivi

DuckDuckGo est un moteur de recherche américain populaire pour sa forte concentration sur la confidentialité des utilisateurs. Cependant, comme il semble, la tache tombe sur le meilleur tissu. Un rapport présenté maintenant remet en question l’accent mis par l’entreprise sur la confidentialité dans le cadre d’un accord avec Microsoft. La coopération permet à la société de Redmond de continuer à suivre les utilisateurs sur la plateforme.

La plateforme est réputée pour bloquer les logiciels de surveillance de Google et Facebook, entre autres. Mais maintenant, on a découvert que Microsoft est censé avoir une « voie verte ».

Comme l’a rapporté Bleeping Computer, le chercheur en sécurité Zach Edwards a posté sur Twitter que « alors que DuckDuckGo bloquait les localisateurs Google et Facebook, il permettait aux localisateurs Microsoft de continuer à fonctionner ».

Des tests ont montré que le navigateur autorise les logiciels de suivi liés aux domaines Bing et LinkedIn, mais bloque tous les autres localisateurs.

Le fil d’Edwards a attiré l’attention du PDG de DuckDuckGO, Gabriel Weinberg, qui a déclaré que le navigateur permettait intentionnellement aux localisateurs de Microsoft d’être des sites tiers en raison d’un accord de syndication de recherche avec Redmond.

Lorsque vous chargez nos résultats de recherche, vous êtes complètement anonyme, y compris les annonces. Pour les publicités, nous travaillons avec Microsoft pour protéger les clics sur les publicités. À partir de la page des annonces publiques, « Microsoft Advertising n’associe pas votre comportement de clic sur les annonces à un profil d’utilisateur ».

Pour le blocage des localisateurs non liés à la recherche (par exemple, dans notre navigateur), nous bloquons la plupart des localisateurs tiers. Malheureusement, notre accord de syndication de recherche Microsoft nous empêche d’en faire plus avec les propriétés Microsoft. Cependant, nous avons poussé continuellement et espérons faire plus bientôt.