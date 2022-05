Les nouveaux pilotes Nvidia renforcent le blocage de l’exploitation minière Ethereum de GeForce LHR

Si vous vous souvenez, il y a quelques mois, la fièvre du minage de crypto-monnaie a contribué à une augmentation de la demande de cartes graphiques et à l’aggravation de leurs ruptures de stock. En ce sens, des marques comme Nvidia ont décidé de créer des modèles spécifiques, à savoir les GeForce LHR, qui limitent le taux de hachage des GPU.

Cependant, récemment, les mineurs ont réussi à débloquer 100% de cette limitation sur certains modèles GeForce LHR. En réponse, Nvidia a publié de nouveaux pilotes qui appliquent ce même verrou pour lutter contre l’utilisation de ses puces graphiques pour extraire la monnaie Ethereum.

Nvidia renforce le bloc minier avec de nouveaux pilotes

Les cartes graphiques Nvidia GeForce LHR, c’est-à-dire Little Hash Rate, sont apparues comme un moyen de limiter le taux de hachage, rendant les cartes graphiques de marque moins puissantes à exploiter. Cependant, les connaissances techniques des mineurs ont permis à beaucoup de contourner cette limitation.

Mais la marque a désormais mis à disposition les pilotes graphiques Nvidia GeForce 512.95 WHQL qui renforcent la fonctionnalité LHR des cartes graphiques et renforcent ainsi le blocage de ces GPU au minage de crypto-monnaie, à savoir le populaire Ethereum. Ainsi, lors de l’installation du nouveau pilote, tous les logiciels de minage reviennent au taux de hachage d’usine « d’origine », qui se situe normalement entre 50 % et 70 %, selon l’algorithme et le logiciel.

Cependant, le pilote ne réactive pas définitivement le LHR, et les mineurs peuvent simplement choisir d’installer le pilote précédent 512.77 qui déverrouille complètement cette restriction. Ainsi, cela ne s’avère pas être un obstacle pour les praticiens de l’activité minière de crypto-monnaie.

Le boost de verrouillage via le nouveau pilote Nvidia a été découvert par le youtubeur Juliano Caju. Sa carte graphique GeForce RTX 3060 était limitée à 25 MH/s avec le LHR, mais déverrouillée la carte pouvait atteindre 46 MH/s.

Par conséquent, le pilote finit par renforcer un peu les limites du taux de minage, mais la vérité est que les utilisateurs peuvent à nouveau utiliser l’équipement pour cette activité, au lieu de les utiliser pour ce qu’ils ont en fait été créés : jouer à des jeux.