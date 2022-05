Fais attention! Si vous utilisez Tails, il est préférable d’arrêter jusqu’à ce qu’une mise à jour d’urgence sorte

Tails est l’une des distributions Linux les plus axées sur la confidentialité pour les utilisateurs. En utilisant le réseau Tor, il garantit que toute navigation sur Internet est sécurisée et sans partager de données essentielles qui pourraient révéler des informations sur l’utilisateur.

Avec la sortie de la version 5 de Tails, les utilisateurs ont reçu de nombreuses nouvelles importantes. Maintenant, d’après ce qu’il s’est avéré, ils ont également reçu un grave problème qui conduit à une violation de la vie privée attendue. La situation est grave et il est demandé que cette version soit abandonnée.

Bien qu’il puisse être installé comme n’importe quel autre système d’exploitation, beaucoup choisissent d’utiliser Tail d’une manière différente. À l’aide d’un stylo ou d’un cd/dvd, ils utilisent la version Live pour naviguer sur Internet et garantissent une couche de confidentialité unique.

En utilisant cette version, il est garanti qu’aucun enregistrement ne se trouve sur votre PC, auquel il est alors possible d’accéder. En même temps, il y a aussi la garantie que la navigation n’est pas entendue ou que les données sont lues par des tiers, créant souvent des situations de censure.

Maintenant, et dans une situation inattendue, les créateurs de Tails recommandent de ne pas utiliser cette version live. Une faille dans le navigateur Tor compromet cette distribution et permet l’accès aux données des utilisateurs.

Plus précisément, la faille se trouve dans le moteur javascript de Firefox et n’a pas encore été corrigée dans cette distribution pour protéger les utilisateurs. Découvert dans Pwn2Own 2022, il était déjà géré par Mozilla et a donné naissance à Firefox 100.0.2, présenté il y a quelques jours.

La gravité du problème est grande, au point qu’il est recommandé de ne pas utiliser Tails 5.0 dans n’importe quelle situation. En fait, seuls ceux qui n’ont pas activé javascript peuvent utiliser Tor Browser sans craindre le vol de données.

Lors de l’utilisation d’un navigateur externe, dans ce cas Firefox, Tail est exposé aux problèmes qui se posent dans cette proposition. Espérons cependant que les développeurs qui maintiennent cette distribution mettront à jour la dernière version de Firefox et que ce problème disparaîtra pour de bon. Jusque-là, son utilisation doit être évitée.