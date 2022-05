Microsoft OneNote fait l’objet d’une refonte majeure, toujours téléchargeable gratuitement

Quelque chose à attendre avec impatience : Microsoft a commencé à déployer les changements importants apportés à OneNote qu’il a dévoilés en août dernier, y compris une refonte visuelle et de nouvelles fonctionnalités d’organisation, et d’autres encore à venir. Les plus grands ajouts à l’application de prise de notes impliquent la dictée avec des stylos intelligents, la voix, l’IA et des caméras. Si vous ne savez pas laquelle des deux versions Windows de OneNote recevra les modifications, Microsoft prévoit de les unifier.

L’actualisation de OneNote par Microsoft commence cette semaine pour les utilisateurs actuels du canal, principalement avec des améliorations de la dictée au stylet intelligent. OneNote peut désormais créer des versions au pixel près des formes que les utilisateurs essaient de dessiner avec Windows Ink. L’écriture manuscrite peut désormais être convertie en texte de la bonne taille de police, et une règle numérique peut aider les utilisateurs à tracer des lignes droites.

OneNote peut également désormais trier automatiquement les pages par nom et date. Les utilisateurs peuvent toujours trier manuellement et l’application se souviendra de leurs choix. OneNote peut désormais être mis à jour pendant que le système est verrouillé, ce qui devrait faciliter l’obtention de ces nouvelles fonctionnalités. Les Office Insiders bénéficient de quelques fonctionnalités supplémentaires à partir de cette semaine. Ils peuvent désormais insérer des images dans des notes à l’aide d’un appareil photo et partager plus facilement des documents avec des collègues.

Dans les mois à venir, de nouvelles commandes vocales de dictée permettront aux utilisateurs de faire des choses comme supprimer du contenu ou mettre en pause la dictée simplement en parlant. La ponctuation automatique arrive également, vous n’aurez donc plus à dire « point » ou « point d’interrogation » pour séparer les phrases.

La refonte visuelle inclut des modifications des volets de navigation, du mode plein écran, de la liste des pages, des onglets de section et de la liste déroulante des blocs-notes. Le contenu non lu devrait devenir plus facile à remarquer, et un ruban simplifié en option peut économiser de l’espace sur l’écran des utilisateurs.