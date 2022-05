proton.me : C’est la nouvelle maison de tous les services de confidentialité et de liberté de Proton

Proton est l’un des services les plus sécurisés sur Internet, garantissant aux utilisateurs une protection et une confidentialité supérieures à la moyenne. Initialement centrée sur l’email, elle a étendu son offre à d’autres domaines, tous basés sur les mêmes principes.

Toutes ces offres disposent désormais d’un accueil unique accessible de manière unifiée. Hébergée chez proton.me, cette nouvelle proposition est ainsi accessible en un seul point facilement accessible.

Après avoir lancé son offre en 20214, avec le service de messagerie, Proton a évolué et augmenté sa liste de services au fil des années. Son offre unique est basée sur des principes uniques de confidentialité, de sécurité et de protection des utilisateurs.

Celles-ci ont été étendues à Proton VPN et Proton Calendar, en gardant tout leur esprit de protection et d’anonymat qui servait de base à ce service. Pourtant, tout était dispersé et accessible à divers points d’entrée Internet.

Pour simplifier l’utilisation de toutes les propositions Proton, une nouveauté importante vient d’être annoncée. Tout sera désormais accessible en un seul point, dans un nouveau domaine et avec un accès facile. Sur proton.me, les utilisateurs disposent d’un hub d’accès plus naturel.

C’est là que se fera l’accès à Proton Mail, ainsi qu’à d’autres tels que VPN, Calendar et même Drive. En un seul point, avec de nouvelles icônes et une nouvelle image associée pour être plus facilement identifiable et accessible.

C’était un domaine déjà connu des utilisateurs de Proton, ayant été adopté il y a quelque temps. Désormais, son utilisation est étendue et dépend d’un seul identifiant pour toutes les propositions disponibles pour les utilisateurs.

Malgré une unification plus pratique que technique, cela est important pour les utilisateurs. En un seul endroit, avec un domaine transversal, Proton permet aux utilisateurs d’accéder à toutes ses propositions et à tous ses services de confidentialité uniques sur Internet.