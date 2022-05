Microsoft a annoncé un mini PC alimenté par ARM lors de son événement Build 2022

Microsoft n’a pas besoin d’être présenté et est l’une des marques les plus populaires et les plus puissantes dans le domaine de la technologie. En ce sens, la marque nord-américaine a réalisé son événement Build 2022, qui se déroule du 24 au 26 mai, où elle a dévoilé plusieurs nouveautés.

Parmi ces mêmes nouveautés figure la présentation d’un nouveau mini PC de la marque, composé d’un processeur ARM et d’une version native Arm64 de Visual Studio 2022. Tout cela a été présenté à travers un kit appelé Project Volterra.

Microsoft présente un mini PC avec ARM

Aux dernières nouvelles, la firme de Redmond travaille sur une version native Arm64 de Visual Studio et un mini PC avec processeur ARM. L’information a été révélée lors de l’événement Microsoft Build 2022, où la marque a mentionné que la version d’aperçu de la version ARM native de Visual Studio 2022 sera disponible au cours des « prochaines semaines », et devrait être publiée dans son intégralité plus tard cette année, avec avec le support Arm64 .NET.

Et tandis que certains appareils ARM, tels que le Surface Pro X, pouvaient exécuter Visual Studio via des émulateurs x64, certaines fonctionnalités n’étaient pas prises en charge, ce qui avait un impact négatif sur les performances.

De cette façon, Microsoft crée ce que le PDG Satya Nadella décrit comme un « Réseau d’outils natifs ARM » il est composé de :

Visual Studio 2022 complet et code VS

C++ visuel

.NET 6 et Java moderne

Cadre .NET classique

Terminal Windows

WSL et WSA pour exécuter des applications Linux et Android

Projet Volterra

Pour faire la démonstration de cette version native, Microsoft a présenté Project Volterra, un kit destiné aux programmeurs avec le mini PC équipé d’un processeur ARM.

Regardez la vidéo de présentation :

Comme on le voit dans la présentation, l’équipement Project Volterra a été créé en partenariat avec Qualcomm et dispose d’un processeur Snapdragon, dont le modèle n’a pas encore été révélé, et d’une unité de traitement neuronal (NPU). L’objectif est ensuite d’être utilisé pour le développement et le test d’applications ARM natives.

D’après les images, nous pouvons voir qu’il s’agit d’un appareil au design très simple et minimaliste, mais qui peut être empilé, comme le montre l’image ci-dessus. De plus, l’appareil est fabriqué à partir de plastiques océaniques qui ont été recyclés.