Historique! Pour la première fois, un virus anticancéreux a été injecté à un être humain

Selon Público, les décès par cancer ont augmenté de 20 % dans le monde en l’espace d’une décennie. Par conséquent, et parce que la recherche d’un remède a été incessante, cette nouvelle concernant le premier patient injecté avec un virus qui vise à éliminer le problème doit être accueillie à bras ouverts.

Bien qu’il s’agisse d’un essai clinique d’un procédé expérimental, c’est une solution qui pourrait s’avérer prometteuse.

Partout dans le monde, des millions et des millions de personnes sont soumises à des traitements qui les fragilisent et ne les sauvent pas toujours. Cependant, malgré les chiffres effrayants, il n’y a pas de remède connu, il n’y a que des moyens de prévenir l’apparition de divers cancers.

Maintenant, pour la première fois, un virus expérimental qui tue le cancer a été administré à un patient humain. Cette solution vient comme un espoir que les tests concluront que cette méthode est efficace pour combattre les tumeurs cancéreuses dans le corps humain.

Le médicament possible appelé CF33-hNIS (ou Vaxinia), est un oncolytique, c’est-à-dire un virus génétiquement modifié pour infecter et tuer sélectivement les cellules cancéreuses tout en évitant les cellules saines.

Selon Science Alert, ce virus modifié fonctionne en dupliquant les cellules. Autrement dit, la cellule injectée éclate et provoque la libération de milliers de nouvelles particules virales qui agissent comme des antigènes, stimulant le système immunitaire pour attaquer les cellules cancéreuses voisines.

Malgré des recherches antérieures sur des animaux montrant que le médicament peut exploiter le système immunitaire pour traquer et détruire les cellules cancéreuses, aucun essai sur l’homme n’a été effectué. Jusqu’à présent.

L’essai clinique a déjà commencé qui déterminera si le virus qui tue le cancer est sûr

Des chercheurs du City of Hope Cancer Research and Care Center de Los Angeles, en collaboration avec la société de biotechnologie australienne Imugene, ont annoncé le premier essai clinique chez des patients humains.

Nos recherches précédentes ont montré que les virus oncolytiques peuvent stimuler le système immunitaire pour répondre et tuer le cancer, ainsi que stimuler le système immunitaire pour qu’il soit plus sensible aux autres immunothérapies. Nous croyons que CF33-hNIS a le potentiel d’améliorer les résultats pour nos patients.

Said Daneng Li, oncologue et chercheur principal à City of Hope.

Le potentiel de ce virus dépendra de la sécurité de son injection à des personnes, et la première phase de l’essai clinique se concentre exactement sur cet aspect : la sécurité et la tolérance du médicament.

L’objectif est que l’essai rassemble 100 participants, qui sont des patients adultes, avec des métastases ou des tumeurs solides avancées, qui ont déjà essayé au moins deux cures de traitement standard. Une fois inscrits, les patients recevront une faible dose du traitement expérimental.

Si les résultats sont positifs et que le virus est considéré comme sûr à cette fin, des tests supplémentaires seront effectués pour étudier comment il s’associe au pembrolizumab, un traitement par anticorps utilisé dans l’immunothérapie contre le cancer.