UC crée des réfrigérateurs et des congélateurs pour les zones sans accès à l’électricité

Ce n’est pas seulement de l’étranger qu’émergent des nouvelles importantes qui peuvent faire une grande différence dans divers contextes. Maintenant, un groupe de chercheurs de l’Université de Coimbra (UC) a développé des réfrigérateurs et des congélateurs pour les zones où il n’y a pas d’accès à l’électricité.

Les prototypes sont alimentés par l’énergie solaire, grâce à des panneaux photovoltaïques.

Au cours des deux dernières années, une équipe de chercheurs de l’UC a développé un ensemble de prototypes à faible coût pour la réfrigération, afin d’être utilisés dans les zones où il n’y a pas d’accès à l’électricité. Ceux-ci ont été développés dans le cadre du projet « Réfrigérateurs hors réseau écoénergétiques pour l’électrification rurale en Afrique ».

Après avoir été sélectionné dans le cadre d’un concours international, le projet a été mené par des chercheurs de l’UC Institute for Systems and Robotics (ISR) et financé par la Efficiency for Access Coalition (UK Aid, gouvernement britannique) et la Fondation IKEA.

En plus des réfrigérateurs et des congélateurs, l’équipe de chercheurs développe également un contrôleur intelligent qui surveille et contrôle les températures des équipements, ainsi que la vitesse variable du compresseur et les flux d’énergie consommés par le système et générés par les panneaux solaires. . De cette façon, il s’assure que la température interne est stable au point de consommer le moins d’énergie possible.

Ce projet développé par l’UC a vocation à être mis en œuvre en Afrique sub-saharienne :

Dans cette partie du continent africain, environ 600 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité, ce qui impacte directement leur qualité de vie. Les systèmes de réfrigération sont essentiels pour minimiser le gaspillage alimentaire et améliorer la nutrition des populations, tandis que la réfrigération des vaccins assure la vaccination nécessaire des communautés, en particulier dans les zones rurales.

A expliqué Evandro Garcia, chercheur principal du projet et doctorant, supervisé par le professeur titulaire Aníbal Traça de Almeida.

Plus que cela, il a révélé que les prototypes de réfrigérateurs et de congélateurs auront «des impacts économiques, sociaux et environnementaux très importants, en particulier dans les pays en développement, où le niveau de gaspillage alimentaire est élevé, les revenus sont faibles, les services de santé ont une couverture insuffisante et les conditions de vie les conditions sont assez précaires ».

Ainsi, « dans les zones où il n’y a pas d’accès à l’électricité, des systèmes de réfrigération efficaces et peu coûteux permettent d’améliorer considérablement les conditions de vie des familles. Outre l’accès aux vaccins, les prototypes pourront garantir « de la nourriture en plus grande quantité et dans de meilleures conditions de conservation ».

Les panneaux photovoltaïques font partie de la solution adoptée dans le projet de l’équipe UC

Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, les panneaux photovoltaïques sont une solution efficace. Dans ce cas, l’abondance du rayonnement solaire « fait de l’utilisation de panneaux photovoltaïques le meilleur moyen de produire de l’électricité ».

L’utilisation de l’énergie solaire dans des réfrigérateurs adaptés à ces régions a permis à l’équipe d’intégrer des modules d’accumulation d’énergie sous forme de refroidissement au système. Ces modules ont été conçus et fabriqués à l’aide de systèmes d’impression 3D et fonctionnent comme des « batteries thermiques ».

Partagé Evandro.

Selon le chercheur, le jour, le prototype utilise l’énergie générée par le système solaire photovoltaïque pour refroidir son intérieur et accumuler du froid dans les modules. À son tour, pendant la nuit, la température est maintenue en raison de la « libération du froid accumulé dans les modules, et le cycle redémarre quotidiennement ».

Bien que les prototypes aient été créés avec l’intention d’être mis en œuvre dans des pays sans accès à l’électricité, la solution pourrait être appliquée dans les pays industrialisés, où cela ne pose pas de problème.

Après tout, « les réfrigérateurs avec modules de stockage de froid peuvent être utilisés dans les villes, pendant les périodes où l’électricité du réseau électrique est plus chère, en commençant à refroidir ceux qui sont alimentés en libérant le froid accumulé dans lesdits modules de stockage, permettant ainsi une économie importante pour les familles, mais aussi permettant une optimisation de la planification énergétique du réseau électrique ».