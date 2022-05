La septième expédition de No Man’s Sky est un voyage roguelike à la poursuite d’une baleine spatiale

Avis de l’éditeur : Je ne fais généralement pas de rapport sur les expéditions de No Man’s Sky, car elles n’ajoutent généralement pas de nouveau contenu significatif autre que quelques articles cosmétiques. Contrairement aux mises à jour majeures, les expéditions sont principalement un ensemble de missions et de récompenses qui obligent les joueurs à se rendre dans la même région de l’univers, ce qui se traduit par davantage d’expériences multijoueurs.

Cependant, Hello Games a abandonné une expédition mercredi, brisant quelque peu ce moule. Il offre une touche de gameplay qui le rend un peu Roguelike tout en offrant une récompense unique pour votre flotte de frégates.

Expedition Seven: Leviathan joue très différemment des expéditions précédentes. Il a toujours une histoire riche en traditions à suivre et les missions de chasse et de récupération auxquelles nous sommes habitués, mais transforme la difficulté en paramètres de mode de survie. Vous mourrez, et quand vous le ferez, vous devrez recommencer à zéro avec un nouveau chargement aléatoire.

Avertissement : des spoilers mineurs pour la campagne solo suivent. Ignorez le paragraphe suivant pour les éviter.

L’intrigue est que les joueurs sont piégés dans une boucle temporelle, qui n’est pas en dehors du canon de No Man’s Sky, étant donné que la quête principale concerne l’univers qui se réinitialise à plusieurs reprises. Relativement, au début du jeu, vous commencez à réaliser que certaines épaves de vaisseaux spatiaux ne sont que des itérations passées de vous-même. Plus tard, vous découvrirez que l’univers n’est rien de plus qu’une simulation informatique répétée. Il y a plus que cela, mais c’est l’essentiel.

Au fur et à mesure que les joueurs explorent Léviathan, ils trouveront des « fragments de mémoire » des boucles précédentes. Ces fragments accordent au joueur des améliorations technologiques qui peuvent l’aider à survivre un peu plus longtemps dans sa boucle actuelle. L’objectif est de sortir de la boucle temporelle, mais cela nécessite la coopération de toute la communauté.

Les voyageurs ne peuvent briser le cycle qu’en effectuant des recherches pour le polo spécialisé de l’Anomalie. Comme pour les autres expéditions, les joueurs peuvent se frayer un chemin en solo. Cependant, si vous avez suffisamment entrepris des missions de recherche dans le jeu vanille, vous avez peut-être compris qu’elles sont plus faciles et plus rapides à accomplir en groupe.

Que vous y alliez seul ou en groupe, dit HG, « Plus il y a de voyageurs qui participent à la recherche, plus les fragments de mémoire deviennent forts, ce qui se manifeste par de meilleures mises à niveau, plus d’espace d’inventaire et des multi-outils et des vaisseaux spatiaux plus puissants. »

Obtenir de puissantes améliorations d’équipement permet aux joueurs de durer plus longtemps dans la boucle.

Bien sûr, il y a tout un récit de traditions qui se déroule lors de l’exploration. Il se révèle et se déroule au fur et à mesure que vous « suivez la trace de vos itérations précédentes ». Cela vous mène finalement au grand prix de l’expédition, qui est plus que cosmétique. Les joueurs qui terminent Leviathan recevront une créature spatiale colossale qu’ils pourront ajouter à la flotte de frégates de leur vaisseau capital.

Léviathan n’est que la deuxième expédition à proposer une frégate unique. En mai dernier, le crossover Mass Effect, Beachhead, a récompensé les joueurs avec le SSV Normandy à ajouter à leur flotte. En plus du gros lot, les joueurs peuvent gagner des cosmétiques d’avatar et de base en atteignant des jalons comme d’habitude, y compris un bébé Léviathan pour leurs bases.

Expedition Seven: Leviathan commence aujourd’hui et se poursuit pendant les six prochaines semaines.