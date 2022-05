Dyson travaille en secret sur des robots qui feront votre ménage

Reconnue comme une marque dédiée à un marché bien précis, Dyson a montré qu’elle est une entreprise qui sait se réinventer. Les nouveautés vont bien plus loin que les aspirateurs et il y a des nouveautés intéressantes.

Maintenant, lors de la Conférence internationale sur la robotique et l’automatisation, Dyson a dévoilé l’avenir des robots domestiques, tout en essayant de convaincre les esprits les plus brillants dans le domaine de la robotique de rejoindre l’équipe en pleine croissance.

Ces derniers temps ont montré une réalité complètement différente de ce qui est normal chez Dyson. L’entreprise a montré des produits uniques qui vont bien au-delà de ses normes. Le meilleur exemple était le Dyson Zone, le casque purificateur d’air.

Maintenant, l’entreprise a de nouveau surpris et a montré qu’elle avait une division entière, dédiée au développement secret de prototypes de robots qui effectuent les tâches ménagères. Il n’a pas beaucoup détaillé les travaux effectués, mais il a promis qu’ils seront complètement différents s’ils sont utiles.

D’après ce que l’on peut voir, beaucoup ressemblent à des bras robotiques ordinaires adaptés pour effectuer des travaux ménagers spécialisés. Le nettoyage et le rangement seront bientôt beaucoup plus simples et rapides. Il y a des exemples comme celui qui semblait conçu pour aspirer des coussins, cartographiant un fauteuil en détail pour faire son travail.

Ce travail secret de R&D a été effectué à l’aérodrome de Hullavington dans le Wiltshire et est dirigé par Jake Dyson, ingénieur en chef de Dyson. L’objectif semble être la création d’un appareil autonome capable d’effectuer des tâches ménagères et d’autres types de travaux.

Dans le même temps, Dyson est en pleine campagne de recrutement, à la recherche d’environ 700 ingénieurs. C’est pour cette raison qu’il a finalement décidé de montrer son laboratoire, puis de le garder secret.

C’est un changement logique et une expansion attendue par Dyson. Après avoir dominé son marché, il ouvre maintenant les portes à de nouveaux domaines à embrasser. Avec une attention croissante portée aux robots, il est essentiel qu’ils continuent de travailler pour notre confort.