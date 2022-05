Age of Empires III : Definitive Edition obtient Knights of the Mediterranean

L’équipe de développement Microsoft responsable d’Age of Empires III: Definitive Edition a récemment révélé des nouvelles sur le jeu.

Il semblerait que très prochainement, Age of Empires III : Definitive Edition recevra un nouveau DLC : Knights of the Mediterranean.

Age of Empires est l’une des séries de jeux de stratégie en temps réel les plus importantes de tous les temps, ayant été une étape importante dans l’industrie du jeu vidéo lors de sa sortie et servant de source d’inspiration pour de nombreux jeux ultérieurs.

Troisième jeu de la série, Age of Empires III était, pour de nombreux joueurs, le jeu le plus intense et le plus complet de la série, à tel point qu’il a eu droit à un remaster autour de son 15ème anniversaire : Age of Empires III : Édition définitive.

Avec le droit à des graphismes améliorés et diverses améliorations d’interface et de gameplay, depuis lors, Age of Empires III : Definitive Edition a été alimenté par l’équipe responsable (de Xbox Game Studios) afin qu’il reste vivant et en bonne santé, le recommandant.

L’équipe d’Age of Empires (Forgotten Empires) a récemment développé plusieurs DLC pour Age of Empires III : Definitive Edition et vient maintenant la nouvelle du prochain à venir : Knights of the Mediterranean.

Knights of the Mediterranean sera disponible pour tous les joueurs sur le Microsoft Store et Steam à partir du 26 mai.

Chevaliers de la Méditerranée

Dans Knights of the Mediterranean, les joueurs exploreront la Méditerranée avec deux civilisations passionnantes : les Italiens et les Maltais, tout en profitant de nouvelles cartes et de modes de jeu immersifs.

Dans le cadre de ce DLC, les joueurs peuvent s’attendre à :

2 nouvelles civilisations (italiennes et maltaises)

30 nouvelles cartes

9 nouvelles civilisations mineures

8 cartes historiques (les guerres d’Italie, la grande guerre turque, les guerres napoléoniennes, la guerre de quatre-vingts ans, la grande guerre du Nord, le déluge, les guerres russo-turques, la guerre de trente ans)

Mode de jeu Diplomatie

Mode de jeu Tycoon

Les deux nouvelles civilisations apportent avec elles des valeurs ajoutées différentes. Par exemple, avec la civilisation italienne, les joueurs commencent avec un explorateur et un architecte, et peuvent construire des basiliques qui améliorent la croissance des bâtiments à proximité.

D’autre part, en choisissant la civilisation maltaise, nous avons immédiatement accès à un Grand Maître et nous pouvons construire des armes fixes, qui sont des pièces d’artillerie fixes d’une grande puissance.

C’est encore une autre mise à jour majeure pour un jeu qui semble intemporel.

