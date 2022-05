Apple publie tvOS 15.5.1 avec des corrections de bugs pour Apple TV et HomePod mini

Dans le cadre de la maintenance et de l’optimisation normales de ses systèmes d’exploitation, Apple vient de publier la version du système d’exploitation tvOS 15.5.1 pour Apple TV et HomePod mini. Selon la firme de Cupertino, cette version vise à corriger des bugs qui auraient été signalés sur les appareils en question.

Cette mise à jour intervient une semaine après que la société a publié la version 15.5 au public.

Il y a des nouvelles dans tvOS pour Apple TV…

Apple TV et HomePod partagent le même système d’exploitation, c’est-à-dire qu’ils ont tous les deux tvOS. Dans cette mise à jour, comme nous pouvons le voir sur developer.apple.com, la version désormais disponible est 19L580. Il couvre donc les Apple TV HD et 4K en plus du mini haut-parleur.

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur cette mise à jour autre que d’apporter des correctifs. Cependant, des problèmes avec les haut-parleurs ont été signalés, certains utilisateurs se sont plaints que le HomePod mini a cessé de jouer de la musique quelques minutes après avoir commencé à jouer du son.

iOS 15.6 est déjà en cours de développement (et d’autres versions pour les différents appareils), qui, comme nous l’avons vu, est déjà à 1. Dans quelques jours, nous aurons également iOS 16. Ensuite, nous verrons quelles nouvelles fonctionnalités tous ces systèmes apporteront recevoir.