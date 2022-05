La facture d’électricité la moins chère pour les familles avec enfants est de 87,11 €

Vous payez beaucoup de facture d’électricité ? Avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine, les prix de divers produits et services ont monté en flèche. L’énergie est l’un de ces services, et l’Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) a récemment révélé le service le moins cher pour les familles avec enfants.

Goldenergy et Endesa sont actuellement les seuls fournisseurs dont les prix de l’électricité sont inférieurs à ceux du marché réglementé.

Selon l’Autorité de régulation des services énergétiques, à travers son dernier Bulletin des offres commerciales d’électricité, un couple avec deux enfants qui recherche actuellement le tarif d’électricité le moins cher du marché libre paiera une facture mensuelle de 87,11 euros, avec l’ACP 2022 Monoélectrique de Goldenergy. tarifs.

En deuxième position pour ce consommateur de type 2 défini par l’ERSE vient Endesa avec son tarif e-light&gas. La redevance mensuelle est de 93,97 euros.

Combinant électricité et gaz (offres duales), Goldenergy reste la moins chère (114,86 euros par mois), étant la seule avec le prix le plus bas que celui réglementé (117,84 euros), révèle Jornal de Negócios.

Facture d’électricité pour les couples sans enfants et les familles nombreuses (service moins cher)

Concernant un couple sans enfants, c’est-à-dire un consommateur de type 1, l’ERSE révèle qu’il n’y a que deux fournisseurs qui présentent un prix plus compétitif que le tarif réglementé : GoldEnergy d’une valeur de 35,68 euros/mois, ce qui correspond à une remise de 6% et une économie mensuelle de 2,39 euros par rapport au tarif réglementé ; et Endesa, avec 37,86 euros par mois, 1% de moins que les 38,07 euros mensuels du marché réglementé.

Pour l’électricité et le gaz, ce client paie 49,52 euros avec Goldenergy dans la facture mensuelle et 50,47 euros dans celle réglementée.

Pour une famille nombreuse (consommateur de type 3, quatre enfants) : dans le top 3 se trouve GoldEnergy avec 188,86 euros/mois (7% de remise et une économie mensuelle de 14,07 euros par rapport au tarif réglementé » ; Endesa, avec 198,68 euros par mois et le marché réglementé à 202,93 euros.

En combinant électricité et gaz naturel, une famille avec plusieurs enfants paiera 247,44 € par mois avec Goldenegy et 248,93 € s’il repasse au tarif réglementé, ce qui reste possible.

Selon le simulateur ERSE, des entreprises comme EDP Comercial, Galp Power ou Iberdrola, et d’autres fournisseurs plus petits, ont tous des prix plus élevés.