La coque transparente de Google pour Pixel 6 coûte 30 €, mais elle ne devrait même pas coûter 5 €

L’offre matérielle de Google n’est pas énorme, mais nous avons vu des développements importants au fil des ans. Comme tout autre fabricant, en plus des produits principaux, il propose également quelques accessoires, comme le couvercle transparent qui met les consommateurs en colère contre le prix qu’ils ont payé.

La coque transparente de Google pour Pixel 6 coûte 30 €, mais peut-être que 5 € ne devraient même pas coûter, compte tenu des nombreuses plaintes.

Google lance un produit cher à la qualité douteuse

Tous ceux qui ont mis une coque transparente sur leur smartphone, après quelques mois ont commencé à remarquer que le ton de la coque passait au jaune ou au marron. Ce problème s’avère être un effet naturel de l’utilisation et est exacerbé avec des produits achetés à des prix relativement bas.

Cependant, ce que plusieurs utilisateurs rapportent va au-delà de cela. Google a créé une coque transparente pour son Pixel 6, aux tons gris, blanc et vert, disponible pour 29€ sur le site officiel de la marque. Le même modèle est également disponible pour le Google Pixel 6 Pro.

Selon de nombreux rapports, la couverture de Google après 2 ou 3 semaines commence à jaunir, en particulier dans la zone où elle est le plus souvent saisie. Mais ce n’est là qu’un de ses problèmes.

Les utilisateurs signalent que la coque ne s’adapte pas parfaitement au smartphone. Les deux images ci-dessous, partagées sur reddit, illustrent bien ce problème, avec 7 mois d’utilisation.





Sur les sites de vente, comme Amazon, malgré de bonnes critiques de produits, les critiques se multiplient également. En quelques jours, un utilisateur a commencé à remarquer que les boutons se décollaient déjà et que les couleurs de la couverture changeaient. De plus, la fonction de protection a été remise en cause, car les coins et la zone de la caméra ne sont pas correctement protégés contre les chutes, par exemple.

De plus, il permet l’entrée de petites poussières qui finissent par rayer la coque arrière du smartphone, sans que l’utilisateur ne s’en rende compte.

Parmi les différentes couvertures fournies avec les smartphones, parmi les nombreuses que nous avons déjà eu l’occasion de tester, les cas où quelque chose comme cela s’est produit étaient rares, et les problèmes existants sont davantage associés à des marques moins connues qui proposent des produits à des prix inférieurs.

Venant de Google, en tant que produit officiel et avec un prix relativement élevé, des problèmes comme celui-ci ne sont pas du tout bénéfiques pour la marque. Selon certains rapports, il s’agit déjà d’un problème lié aux coques créées pour les Google Pixel 4A et 5.