Samsung va investir 356 milliards de dollars dans les puces, la biotechnologie et l’IA

La pandémie de COVID-19 a rendu plus clair et plus évident que le segment des puces électroniques est l’un des plus importants du monde technologique. En conséquence, de nombreux fabricants investissent actuellement encore plus dans ce secteur, afin de garantir un stock et une production à long terme.

En ce sens, Samsung va désormais investir 356 milliards de dollars dans les puces, mais aussi dans les biotechnologies et l’Intelligence Artificielle.

Samsung investit dans les puces, la biotechnologie et le marché de l’IA

Selon les dernières informations, d’ici l’année prochaine 2026, Samsung investira 450 milliards de wons, soit environ 356 milliards de dollars (soit quelque chose comme 332 milliards d’euros) dans certains domaines stratégiques, mais surtout en mettant l’accent sur les semi-conducteurs, la biotechnologie et l’intelligence artificielle. segments.

Cette annonce de la société sud-coréenne est l’une des plus importantes en termes d’investissement dans le secteur des puces, et en août 2021, la marque a révélé un investissement plus modeste, de « seulement » 240 milliards de wons (~190 milliards de dollars ou 177 milliards d’euros) . De cette manière, l’investissement actuel représente une augmentation de 30 % par rapport aux 330 milliards de wons (~260 milliards de dollars ou 242 milliards d’euros) que Samsung a investis en lui-même au cours des cinq dernières années.

L’investissement créera 80 000 emplois supplémentaires d’ici 2026

Selon The Korea Herald, Samsung Electronics utilisera ce financement pour renforcer sa production de puces et l’évolution des processus de fabrication. Actuellement, la société investit dans la production de puces 3 nm, afin de suivre la tendance du géant taïwanais TSMC. En outre, Samsung se concentre également sur la production de puces avancées pour les superordinateurs, les robots, l’IA et la technologie 6G.

On estime qu’au cours des prochaines années, Samsung sera en mesure de créer 1 million d’emplois et que d’ici 2026, l’entreprise devrait être en mesure d’embaucher jusqu’à 80 000 nouvelles personnes. Les détails indiquent qu’environ 80% de l’investissement total ira au pays d’origine, la Corée du Sud.