Xiaomi a déjà présenté le nouveau Mi Band 7 ! Venez tout savoir sur ce smartband

Le nouveau smartband de Xiaomi était un sujet qui grandissait et le Mi Band 7 devait être présenté hier. Les rumeurs et les nouvelles informations se multipliaient et apparaissaient à un rythme élevé sur Internet.

Cette nouveauté est enfin présentée et peut être connue de tous. Les changements ne sont pas profonds et pleinement visibles, mais ils existent et ils remettent le Mi Band 7 et Xiaomi dans une position de premier plan sur le marché.

Mi Band 7 a apporté plusieurs attentes aux clients Xiaomi. Beaucoup attendaient la nouvelle version et tout ce qu’elle apporterait en termes de nouveautés et d’améliorations. La barre était haute et les rumeurs indiquaient tout autre chose.

Ce qui a été présenté hier était à mi-chemin de ce qui était attendu et même souhaité. Il y a encore une nette évolution, mais l’idée semble être de se concentrer sur ce que veulent les utilisateurs. Ainsi, nous avons un écran plus grand, plus de batterie et même de nouvelles fonctions de surveillance et d’entraînement.

L’image que nous avons l’habitude de voir sur ce smartband Xiaomi est toujours présente sur le Mi Band 7, de manière visible. Cette année, nous avons une augmentation de l’écran, mais sans trop affecter sa conception. On est passé de 1,56″ à 1,62 pouces sur un écran AMOLED. Ce changement le rend un peu plus épais et moins allongé.

En résolution, nous obtenons également une amélioration en passant à 192 x 490 pixels et de même, la luminosité augmente jusqu’à 500 nits. Sans aucun doute la grande nouveauté du Mi Band 7 est l’arrivée du « Always-On-Display », qui vous permettra d’afficher des informations même avec l’écran éteint.

Les capteurs incluent la mesure continue du pouls et de l’oxygène sanguin (SpO2). Il ne manque pas de mesure de la qualité du sommeil ni la possibilité d’utiliser le bracelet pour filmer l’appareil photo. La présence du NFC pour les paiements mobiles reste dans une version spécifique. Malheureusement, et contrairement à ce qui a été dit, le Mi Band 7 n’a toujours pas de GPS.

Lorsqu’il s’agit d’enregistrer des activités sportives, Xiaomi est allé encore plus loin en commençant à reconnaître jusqu’à 120 activités différentes. Enfin, et dans le domaine de la batterie, il y a des améliorations visibles, désormais avec 180 mAh, par rapport aux 150 mAh précédents. Probablement sans changements majeurs, étant donné qu’il a un écran plus grand.

Le nouveau Xiaomi Mi Band 7 a maintenant été présenté en Chine, même s’il devrait arriver sur le marché mondial dans les mois à venir. Dans son pays d’origine, ce smartband Xiaomi peut être acheté à un prix de départ de 239 yuans, soit environ 33 euros en échange direct. La version NFC coûtera 279 yuans, soit environ 39 euros.

C’est ainsi que le nouveau smartband de Xiaomi est connu. Le Mi Band 7 a de nouveaux arguments et promet de maintenir sa position de force sur le marché. Il devrait continuer avec des ventes élevées et montrer la valeur de ce samrtband aux consommateurs.