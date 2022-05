WhatsApp met fin à la prise en charge d’iOS 11 et des versions antérieures

En bref : il ne devrait pas être surprenant que des applications et des services régulièrement mis à jour ne prennent plus en charge les anciens matériels et systèmes d’exploitation. Les utilisateurs de WhatsApp avec des iPhones plus anciens doivent marquer leurs calendriers pour la fin du service sur iOS 10 et 11 cet automne.

Cette semaine, WABetaInfo a obtenu une capture d’écran d’un avertissement WhatsApp envoyé aux utilisateurs iOS. À partir du 24 octobre, l’application ne prendra en charge que les versions iOS 12 et ultérieures. Le centre d’aide WhatsApp et les pages iTunes répertorient iOS 12 comme la plus ancienne version compatible.

Depuis mars dernier, WhatsApp prend en charge iOS version 10 et plus récente. L’abandon d’iOS 10 et 11 signifie que les utilisateurs qui ont encore un iPhone 5 ou un iPhone 5c devront sauvegarder leurs données et mettre à jour leurs téléphones pour continuer à utiliser WhatsApp après octobre. Le plus ancien iPhone pouvant exécuter iOS 12 est le 5s.

WhatsApp semble changer son plus ancien firmware pris en charge environ une fois par an, en synchronisation avec l’arrêt des mises à jour de sécurité par Apple. iOS 12 d’Apple est la version la plus ancienne à recevoir des mises à jour de sécurité récentes, la dernière étant iOS 12.5.5 de septembre. La dernière mise à jour d’iOS 11 remonte à 2018. Curieusement, iOS 10 a obtenu sa dernière mise à jour en 2019.

La date limite viendra près d’un an après que WhatsApp a interrompu le support d’Android 4.0.4 en novembre dernier. Y compris iOS 12, les plus anciens autres systèmes d’exploitation mobiles sur lesquels WhatsApp fonctionne sont Android 4.1 et KaiOS 2.5.0 et plus récents. Telegram Messenger prend toujours en charge iOS 9.