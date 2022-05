Un projet de loi californien permettrait aux parents de poursuivre les entreprises pour la dépendance de leurs enfants

TikTok est l’un des plus grands réseaux sociaux au monde, actuellement, En plus des adultes qui se joignent, les enfants représentent une partie importante de ses utilisateurs et la dépendance au réseau social n’est pas nouvelle. En plus de cela, d’autres règnent dans le monde des plus jeunes. Par conséquent, un nouveau projet de loi pourrait permettre aux parents de poursuivre les personnes présumées responsables de cette dépendance.

Le projet de loi a émergé en Californie, aux États-Unis d’Amérique (USA).

De nos jours, les enfants naissent presque à l’intérieur des réseaux sociaux et connaissent déjà très bien leur fonctionnement. L’un des exemples les plus flagrants est TikTok, qui est de plus en plus présent dans leur vie.

Comme il représente une habitude et, souvent, une dépendance, un projet de loi en Californie, aux États-Unis, pourrait permettre aux parents de poursuivre les entreprises responsables des réseaux sociaux, s’ils trouvent le contenu addictif.

La loi sur l’obligation envers les enfants de la plate-forme de médias sociaux est plus proche de . Le projet de loi cite l’actuel California Consumer Privacy Act, qui empêche les entreprises de vendre des informations personnelles aux utilisateurs de moins de 16 ans. Ceci, afin de ne pas les rendre accros aux plateformes.

Cette loi, soit dit en passant, ne s’applique qu’aux entreprises qui ont réalisé 100 millions de dollars de revenus au cours de l’année écoulée, à l’exclusion des services de streaming et des applications de messagerie et de messagerie.

Une loi possible veut que les parents puissent blâmer les entreprises pour la dépendance de leurs enfants

Le projet de loi définit la dépendance comme quelque chose qui nuit à la santé mentale, physique ou émotionnelle d’une personne qui, même si elle le souhaite, ne peut pas cesser d’utiliser la plateforme en raison de la façon dont elle est conçue. En outre, il est soutenu par des institutions telles que le Children’s Advocacy Institute de l’Université de San Diego, car le contrôle parental ne peut pas être la réponse à la dépendance. Établissant une comparaison avec le tabac, l’institution mentionne que ceux qui veulent arrêter cette dépendance sont aidés par un patch.

S’il devient loi, le projet de loi obligera les entreprises à supprimer les fonctionnalités considérées comme addictives, entre janvier 2023 et avril de la même année. Selon l’Associated Press, compte tenu de la teneur du projet de loi, certains dirigeants ont écrit une lettre aux législateurs californiens.

La lettre prévient que les plateformes devraient, au cas où le projet se concrétiserait, interdire l’utilisation par les plus jeunes. Pour s’assurer que cela se produit et qu’ils ne sont pas blessés, ils exigeront la mise en œuvre d’un contrôle d’âge rigoureux, garantissant que les enfants n’accèdent pas aux médias sociaux.

Bien qu’elle ne vise que la Californie, cette éventuelle loi pourrait en déclencher d’autres dans d’autres parties du monde.

A lire aussi :