Jogos Santa Casa : Problème d’enregistrement des paris sur l’Euromillions ?

Des problèmes pour soumettre EuroMillions ? Dans la journée, des pannes ont été enregistrées dans les services de Santa Casa. Avec l’énorme vague de cyberattaques, tout en indiquait une de plus. Cependant, Santa Casa da Misericórdia est déjà venue dire qu’il ne s’agissait que d’un échec technique.

Le portail et l’application de Jogos Santa Casa sont pleinement opérationnels depuis le début de l’après-midi. Mais y a-t-il eu des problèmes dans les terminaux pour enregistrer l’Euromillions ?

Jogos Santa Casa : Euromillions avait un jackpot de 52 millions

La panne technique du DataCenter des jeux de Santa Casa da Misericórdia a empêché la réalisation de paris sur Euromillions aujourd’hui via les terminaux des courtiers. Alors que plusieurs utilisateurs s’interrogeaient sur ce qui se passait, certaines informations indiquaient une cyberattaque.

Selon Lusa, l’hypothèse de l’échec ayant été causé par une cyberattaque « est hors de question ».

Suite à la panne technique survenue tôt ce matin au Datacenter de Jogos Santa Casa, résultant d’une série d’épisodes techniques complexes, inattendus et longs à réparer, il n’a pas été possible de rétablir à temps le fonctionnement des terminaux des intermédiaires pour que l’inscription soit acceptée pour le tirage de l’EuroMillions de ce soir », qui avait un jackpot de 52 millions d’euros

Dans le même communiqué, Santa Casa reconnaît « les désagréments causés à ses parieurs et courtiers et présente ses excuses pour ce qui s’est passé » et garantit que « tous les efforts sont déployés pour résoudre le problème au cours des prochaines heures ».

EuroMillions est une loterie jouée dans certains pays européens. Il a été lancé le 7 février 2004. Le premier tirage a eu lieu à Paris le 13 février 2004.