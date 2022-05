Test : tablette Chuwi HiPad Pro 10.8″

Le marché des tablettes continue d’être en demande, mais l’offre n’est pas aussi forte que ce que l’on trouve dans le monde des ordinateurs ou des smartphones. La marque Chuwi n’est pas exactement inconnue des lecteurs de Netcost-security.fr, mais ce n’est peut-être pas l’option évidente. Compte tenu de son offre produit intéressante et complète, nous testons actuellement le Chuwi HiPad Pro 10.8″, avec étui/clavier et stylet à disposition.

Cela a-t-il surpris ? Viens rencontrer.

Spécifications générales

Le Chuwi HiPad Pro est équipé d’un écran de 10,8″, une taille très agréable pour travailler. Le fait qu’il permette d’y fixer un clavier et qu’il soit compatible avec un stylet augmente votre productivité.

La tablette offre une résolution d’écran de 2560 x 1600 pixels et est livrée avec un processeur Helio G95. Il comprend 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne et est livré avec Android 11. De plus, il permet l’inclusion d’une carte microSD.

Dans la tablette, il y a une batterie d’une grande capacité de 7000 mAh, qui garantit environ 10 heures de travail. C’est la valeur indiquée par la marque, a-t-elle été atteinte ?

La caméra avant, dédiée essentiellement aux appels vidéo, a 5MP et la caméra arrière est de 8MP. A noter également la connexion Wi-Fi bi-bande ac, le Bluetooth 5.0, le port USB Type-C et les 4 haut-parleurs latéraux pour une reproduction sonore stéréo.

Conception et accessoires

La tablette Chuwi HiPad Pro dispose d’un écran de 10,8″ et d’une taille et d’un poids très équilibrés. Son épaisseur n’est que de 7,5 mm et pèse 455 g.

Il a une couleur gris argenté, et est composé de deux matériaux, métal et plastique. La différence de matériaux est parfaitement perceptible au toucher, visuellement, malgré la légère différence de couleurs, la finition est plutôt bien réalisée.

A l’arrière se trouve le module qui couple la caméra arrière et le flash LED et sur le côté il y a encore un microphone. Le dos est également entouré de contacts magnétiques afin qu’il soit facilement attaché au couvercle du clavier.

À l’avant, l’écran est entouré d’un cadre entouré d’une fine ligne noire et d’un autre en blanc, qui se démarque, bien qu’à l’usage il passe presque inaperçu. La caméra est positionnée dans le coin supérieur gauche.

Sur les côtés se trouvent le bouton de volume et un microphone. Sur la gauche se trouve le port de chargement et de transfert de données USB-C et le bouton marche/arrêt, sous l’emplacement de la carte SIM et SIM/microSD. A noter qu’il ne possède pas de capteur d’empreintes digitales.

Les haut-parleurs (4) sont positionnés des deux côtés, avec la tablette à l’horizontale, et créent un environnement sonore très intéressant, aussi bien pour la lecture de musique que pour le visionnage de films ou de séries. Avec le volume au maximum, les aigus sont équilibrés de manière impressionnante, mais les basses ne se démarquent pas.

Le Chuwi HiPad Pro est vendu uniquement avec un chargeur et son câble, cependant, il existe des accessoires qui apportent une plus grande utilité, comme le couvercle du clavier Bluetooth, où le clavier augmente considérablement la productivité, ressemblant presque à un petit ordinateur portable. En plus de ce périphérique, il y a toujours un stylet avec une bonne réponse tactile. En écriture et en dessin c’est aussi un accessoire fluide dans votre tâche.

L’écran du Chuwi HiPad Pro

L’écran a une résolution de 2560 x 1600 pixels, avec un rapport d’aspect de 16:10, une zone très intéressante à travailler.

En termes de qualité d’écran, le Chuwi HiPad Pro a dépassé toutes les attentes. Les couleurs sont réalistes, il a une très bonne définition, il a de bons contrastes et la luminosité s’adapte aux scénarios les plus divers, même dans les plus extrêmes, avec une lumière directe ou dans un endroit très sombre.

La lecture de vidéos ou de jeux se déroule de manière très fluide et offre une bonne réponse tactile.

Performance

Chuwi HiPad Pro est livré avec un processeur Helio G95 comprenant 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Concrètement, dans la navigation Web, l’édition et la gestion de documents, la lecture de PDF et d’ebooks et l’utilisation de la plupart des applications, les performances sont bonnes, sans délai.

En lecture vidéo, dans n’importe quel mediaplayer, seule une légère perte de fluidité a été constatée en 2160p à 60fps.

Dans un environnement de jeu, tout fonctionne également de manière fluide, bien qu’il y ait bien sûr des limitations et que les jeux aux exigences graphiques élevées soient lésés.

A titre de comparaison, nous avons effectué quelques tests de performances :

AnTuTu 9.3.8 : 322684

Geek Bench 5

Processeur de référence : 481



Référence de calcul : 1531

Ce n’est pas une tablette pensant à la photographie car les résultats n’ont rien de surprenant, et donc le test le plus intensif a été effectué lors d’appels vidéo, avec des résultats également comme prévu.

Autonomie du Chuwi HiPad Pro

Chuwi HiPad Pro est équipé d’une batterie de 7000 mAh et le chargeur fourni avec la boîte est de 5 V/2 A, donc la charge prend un certain temps. Cependant, l’autonomie s’avère être un aspect positif.

D’après les tests que nous avons effectués, il a été possible, dans différents scénarios, d’atteindre des valeurs comprises entre 8 et 10 heures d’utilisation, ce qui finit par respecter ce qui est annoncé par le constructeur. Cette autonomie est idéale pour une journée complète de travail, ce qui s’avère finalement être ce que souhaitent de nombreux utilisateurs.

verdict

Ce Chuwi HiPad Pro n’est pas le premier modèle du constructeur testé ici sur Netcost-security.fr et on peut donc constater l’évolution de la marque ces dernières années.

La machine que nous avions entre les mains, en plus d’être construite avec plus de soin, présente également des détails qui se démarquent, tels que l’écran de haute qualité, les 4 haut-parleurs qui, contrairement aux versions précédentes, fonctionnent tous avec un environnement très intéressant pour la gamme. , et la compatibilité avec des accessoires qui augmentent votre productivité sont des facteurs à souligner.

En termes de performances, la vérité est qu’il répond aux exigences les plus variées, sans vraiment surprendre, mais aussi sans limitations majeures.

La tablette Chuwi HiPad Pro est disponible en Neptune Blue ou Interstellar Silver, pour seulement 233 €. Vous pouvez choisir d’inclure le clavier + coque et stylet (ce que nous vous recommandons fortement) pour seulement 37 € supplémentaires.

L’expédition est disponible depuis un entrepôt européen, avec une livraison rapide et sans frais supplémentaires.

Netcost-security.fr remercie Chuwi d’avoir fourni la tablette Chuwi HiPad Pro pour examen.

Chuwi HiPad Pro

avantages Qualité globale de l’écran

Périphériques dédiés

reproduction sonore les inconvénients Pas de capteur d’empreintes digitales

résultats photographiques