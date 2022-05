Só Calafrios, un jeu d’horreur et de survie, à Sintra

Sintra, est l’un des endroits les plus magiques du Portugal, étant un village pittoresque plein de mysticisme et d’histoires séculaires qui sera désormais le théâtre d’un jeu vidéo développé par le studio indépendant Paragaming Studios : Só Calafrios.

C’est une aventure de survie en réalité virtuelle, qui se déroule dans notre beau village de Sintra.

Só Calafrios, est un projet développé par le studio indépendant national Paragaming Studios et qui a deux auteurs : António Branco et Vasco Duarte.

Cette équipe a été formée après que les deux aient développé plusieurs petits projets ensemble : Doctor Pieuvre et To The Dawn pour PC, dans le domaine académique avant de commencer à développer Só Calafrios. Il s’agit du projet le plus ambitieux de l’équipe de Paragaming Studios, utilisant une nouvelle plateforme de réalité virtuelle (VR) avec toute l’expérience acquise dans les projets précédents.

En ce moment, ils travaillent sur leur premier jeu, qui sera un titre pour les plateformes de Réalité Virtuelle et qui, comme le nom ne laisse pas beaucoup de place au doute, est un survival-horror sur le paranormal. c’est une aventure qui se déroule à Sintra et dont le principal protagoniste est un énigmatique ingénieur.

juste des frissons

Le récit de Só Calafrios est centré sur Lino, un ingénieur amateur discrédité pour avoir défendu l’existence du paranormal et des créatures qui l’habitent. Après avoir été témoin d’une hantise paranormale traumatisante, Lino a été marqué et veut prouver au monde que ce qu’il a vécu était réel.

Lino développe des appareils pour prouver l’existence du paranormal et décide de les tester à Sintra, l’un des villages les plus mystérieux du Portugal où les contes et légendes sur le paranormal abondent.

Après avoir atteint Sintra, le joueur contrôlera Lino et devra terminer les chapitres pour avancer, tout en évitant de mourir des griffes des monstres paranormaux qui l’attendent dans la forêt. Plus le joueur avance, plus les objectifs deviennent difficiles et compliqués, comme l’apparition d’entités plus fortes et plus féroces, et plus de preuves et d’objets à récupérer et avec lesquels interagir.

Selon les auteurs de Só Calafrios, le projet a commencé avec la simple idée de créer un jeu en réalité virtuelle (VR), puis il est devenu un jeu d’horreur. « Je voulais que cette expérience soit plus intense en utilisant la VR comme outil pour améliorer l’immersion. En pensant comme ça, j’ai remarqué que le genre d’horreur est celui qui parvient à atteindre cet objectif, en créant Só Calafrios”, nous a confié l’un des développeurs, Vasco Duarte.

Seul Chills est en cours de développement pour VR et PC, toujours pas de date de sortie.