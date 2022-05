Le Windows 11 Microsoft Store vous permettra de restaurer des applications

Le Microsoft Store qui est venu de la main de Windows 11 (et plus tard est également venu à Windows 10) est l’un des joyaux de la couronne du système d’exploitation nord-américain. Le nouveau Store est un exemple de bon travail non seulement du point de vue de la performance et de l’esthétique, mais aussi au niveau de sa politique d’ouverture et d’écoute active envers les développeurs.

Quoi de neuf dans le Microsoft Store

Lors de la Build 2022, Redmond a annoncé une série de nouvelles importantes qui arriveront bientôt sur le Microsoft Store :

Recherche Windows. Si une application est répertoriée dans le Microsoft Store, les Windows Insiders pourront bientôt saisir son nom dans Windows Search et voir un bouton leur permettant de l’installer en un clic.

Restaurer les applications. Microsoft commencera bientôt à tester via le programme Windows Insider une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de restaurer leurs applications précédemment installées sur un autre appareil vers un nouvel ordinateur.

Annonces de développeur

Microsoft a également partagé une série de nouvelles liées au Microsoft Store axées sur les développeurs :