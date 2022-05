Apple Music désormais disponible en tant que lecteur audio intégré dans Waze

Waze est l’une des applications GPS qui évolue afin d’intégrer dans sa plateforme les outils que les utilisateurs veulent et auxquels ils aspirent. C’était comme ça, par exemple, avec Spotify, les utilisateurs l’ont demandé, et la volonté a été faite. Désormais, comme on pouvait s’y attendre, Apple Music fera également partie de Waze.

Cette nouveauté permettra à l’utilisateur d’avoir un accès direct au contenu de la plateforme de streaming musical d’Apple depuis le lecteur audio de l’application de navigation.

Waze + Apple Music : le meilleur des deux mondes

Pendant des années, Waze s’est associé à des services audio pour offrir l’expérience de conduite la meilleure, la plus sûre et la plus amusante.

À partir d’aujourd’hui, Apple Music s’intégrera de manière transparente à Waze, afin que le conducteur puisse garder les yeux sur la route tout en profitant du trajet.

Avec un lien direct entre les applications, l’utilisateur peut désormais accéder au contenu de la plateforme de streaming musical d’Apple directement depuis le lecteur audio Waze. Avec cela, il y a une richesse de plus de 90 millions de chansons, des dizaines de milliers de listes de lecture, Apple Music Radio, et plus encore lors de la navigation.

La plateforme, dans son blog, indique que l’équipe est ravie de s’associer à Apple Music pour apporter aux abonnés de ce service de musique leur musique tout en conduisant avec Waze sur iPhone.

