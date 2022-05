Starlink lance un service Internet par satellite pour les VR sans liste d’attente

Bottom line: Starlink a lancé un service Internet par satellite conçu spécifiquement pour les voyageurs. Starlink pour VR est plus ou moins le même que le service résidentiel de l’entreprise en termes de matériel et de fonctionnalité, mais avec quelques mises en garde importantes.

Le service fournit un accès Internet selon les besoins partout où Starlink fournit une couverture active. Les utilisateurs peuvent suspendre et réactiver le service à tout moment pour s’adapter aux horaires de voyage, mais le service est facturé par incréments mensuels complets et ne peut pas être calculé au prorata. Il n’y a pas non plus de liste d’attente – toutes les commandes seront expédiées peu de temps après avoir été reçues.

Starlink est désormais disponible pour les camping-cars, les camping-cars et les autres utilisateurs de gros véhicules (remarque, antenne trop grande pour les voitures) https://t.co/uwKwduNioj – Elon Musk (@elonmusk) 23 mai 2022

Starlink pour VR ne peut pas être utilisé lorsqu’un véhicule est en mouvement. Tenter de le faire annulera la garantie de votre kit, note Starlink dans sa FAQ. Le service est également toujours dépriorisé par rapport aux autres services Starlink, ce qui entraîne un service dégradé et des vitesses plus lentes dans les zones encombrées et pendant les heures de pointe. La société a déclaré que la dégradation du service sera la plus visible dans les zones de « liste d’attente » sur sa carte de disponibilité pendant les heures de forte utilisation.

Le coût est une autre préoccupation. Starlink pour VR coûte 599 $ plus 50 $ d’expédition et toutes les taxes applicables, et tout est dû à l’avance (contre un dépôt de 99 $ dû aujourd’hui pour le service résidentiel). Le tarif mensuel pour le service de VR est également plus élevé – 135 $ par mois contre 110 $ par mois pour le résidentiel.

Est-ce que ça vaut le coup? C’est à l’individu de décider. Si la connectivité Internet est une priorité absolue, un supplément de 25 $ en plus du tarif résidentiel et des performances potentiellement plus lentes ne seront probablement pas très dissuasifs.