Le procureur général de DC poursuit Mark Zuckerberg pour le scandale de Cambridge Analytica

Une patate chaude : Cela fait des années que le plus grand scandale de l’histoire de Facebook a été révélé : Cambridge Analytica. Mais les effets se font encore sentir aujourd’hui. Le procureur général de Washington DC, Karl A. Racine, a poursuivi le patron de Meta, Mark Zuckerberg, pour cet incident, tenant le PDG personnellement responsable de son rôle dans ce qui s’est passé.

Pour rappel, 50 millions de profils d’utilisateurs de Facebook ont ​​été récoltés par la société d’analyse de données Cambridge Analytica sans autorisation. Il a été utilisé pour créer des profils sur les électeurs américains et les cibler avec des publicités politiques personnalisées lors de la course électorale de 2016 dans le but d’aider Donald Trump à remporter la présidence.

Le procès de Racine allègue que Zuckerberg a été personnellement impliqué dans les échecs qui ont conduit à l’incident de Cambridge Analytica, et que ses « politiques ont permis un effort de plusieurs années pour induire les utilisateurs en erreur sur l’étendue de la conduite fautive de Facebook ». Il ajoute que le scandale résultait de la volonté de Zuckerberg d’ouvrir Facebook à des développeurs tiers et qu’il était conscient des risques associés de fuites de données.

« Ce procès est non seulement justifié, mais nécessaire », a tweeté Racine. « Tromper les consommateurs, exposer leurs données et enfreindre la loi ont des conséquences, non seulement pour les entreprises qui brisent cette confiance, mais aussi pour les dirigeants d’entreprise.

– AG Karl A. Racine (@AGKarlRacine) 23 mai 2022

Racine avait précédemment poursuivi Facebook en 2018 pour ses pratiques en matière de données. Cette affaire est toujours en cours, mais le Washington Post rapporte que la tentative du procureur général d’ajouter Zuckerberg en tant qu’accusé a été rejetée en mars car Racine aurait attendu trop longtemps pour l’ajouter au procès.

Le bureau de Racine a déclaré que le nouveau procès est basé sur des centaines de milliers de pages de documents auxquels son personnel n’avait pas accès jusqu’au litige pendant le procès de Cambridge Analytica, écrit le WP.

En juillet 2019, Facebook a conclu un accord de 5 milliards de dollars avec la Federal Trade Commission pour violation de la vie privée des utilisateurs. Ce qui équivalait à une tape sur les doigts pour la société a entraîné une hausse de près de 2 % du cours de son action, ajoutant plus de 10 milliards de dollars à la capitalisation boursière de Facebook.