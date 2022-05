Un consultant de Shell dénonce des comportements anti-écologiques

A l’heure où les entreprises veulent s’inscrire dans le courant et participer aux mesures de lutte contre le changement climatique, un consultant de Shell dénonce les deux faces contradictoires qu’il révèle.

Parallèlement, le consultant a démissionné et a cessé de travailler avec la compagnie pétrolière.

Après 10 ans de partenariat, un consultant en sécurité de Shell a démissionné, accusant la compagnie pétrolière de « double langage ». En effet, bien qu’elle prétende vouloir réduire ses émissions de gaz à effet de serre, elle explore de nouvelles sources de combustibles fossiles.

Nommée Caroline Dennett, la consultante dit avoir travaillé avec Shell pendant plus de 10 ans, mais a renoncé à cause des discours de la compagnie pétrolière sur le climat. Au départ, Caroline a exhorté les autres acteurs de l’industrie des combustibles fossiles à faire de même.

Ils savent que l’extraction continue de pétrole et de gaz cause des dommages extrêmes à notre climat, à notre environnement et à nos populations. Et quoi qu’ils disent, Shell ne se dissout tout simplement pas dans les combustibles fossiles.