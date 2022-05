Les Sims 4 dévoilent bientôt du nouveau contenu

Et voici, Les Sims 4 revient avec l’annonce de plus de contenu à arriver très bientôt.

Ce sont les kits Moonlight Chic et Little Campers. Venez voir plus…

Les Sims 4 sont sur le point de recevoir du nouveau contenu avec l’arrivée des kits Moonlight Chic et Little Campers.

Ce sont de nouveaux contenus orientés vers les loisirs et le plaisir, aussi bien dans la chaleur de la nuit (avec Moonlight Chic) que dans un environnement plus détendu connecté à la nature (avec Little Campers).

Trousse chic au clair de lune

Cette saison, les Simmers peuvent profiter de la nuit avec de nouveaux contenus qui les encouragent à explorer le plaisir lorsque le soleil s’est couché et à se transformer en de nouvelles versions passionnantes d’eux-mêmes.

Avec le kit Les Sims 4 Moonlight Chic, les Simmers peuvent découvrir de nouveaux styles et s’habiller pour une nuit inoubliable dans la ville de l’amour ! Inspirés par la créatrice parisienne Paola Locatelli et la mode des jeunes d’aujourd’hui, ces nouveaux looks sont parfaits pour toutes les expériences qu’un Sim rencontrera lors d’une soirée en ville.

Les joueurs peuvent se délecter de la couleur, de la fluidité et du style moderne de nouveaux vêtements qui sont parfaits pour les rendez-vous, et pourraient même briser des cœurs. Cette collection intemporelle aidera les Simmers à s’inspirer des styles parisiens classiques pour créer leur propre sens individualisé de la mode moderne. Les joueurs peuvent aider leur Sim à trouver cette étincelle avec des vêtements conçus pour durer – même si la romance ne dure pas – grâce à des robes moulantes, des chemises fluides et des manteaux élégants, qui peuvent être stylisés avec des chaussures plates pour un plaisir décontracté ou habillés de soie et scintillants pour un romantique Date.

petits campeurs

Le kit Sims 4 Little Campers encourage les Sims à explorer et à profiter des grands espaces avec du matériel de camping confortable et astucieux. Les Sims peuvent jouer à des jeux de plein air depuis la sécurité de leur fort de couvertures DIY, avec une collection qui offre tout ce dont une famille a besoin pour une nuit de plaisir créatif !

Les enfants s’occuperont de l’arrière-cour avec de jolis meubles, du matériel de camping ludique et des jouets à gogo ! Les enfants peuvent faire griller des guimauves avec leur ami en peluche à la lueur d’un million de guirlandes tout en créant des souvenirs d’enfance qui dureront toute une vie.

Les enfants peuvent également devenir astucieux avec l’esthétique et les jouets de bricolage, créer des couvertures solides qui ressemblent à une voiture ou à une fusée, et même utiliser un projecteur extérieur fabriqué à partir d’une feuille et d’autres articles ménagers pour s’amuser en continu.

Les kits Sims 4 Moonlight Chic et Little Campers seront disponibles pour PC et Mac (via Origin et Steam), PlayStation 4 et 5, Xbox Series X et Xbox One à partir du 26 mai.