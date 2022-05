Kingston lance un nouveau SSD avec pavé numérique pour la protection des données de code

Le monde technologique est en constante évolution et les marques tentent de lancer sur le marché de nouveaux équipements toujours plus robustes et sûrs pour l’utilisateur.

En tant que tel, Kingston a maintenant annoncé un nouveau disque externe SSD doté d’un pavé numérique afin que l’utilisateur puisse définir un code pour mieux protéger ses données.

Le nouveau SSD de Kingston apporte un clavier pour saisir le code de protection

C’est ce lundi (23) que Kingston a annoncé le lancement de son nouveau disque dur externe SSD destiné à tous ceux qui se soucient de leur vie privée et de leur sécurité. Il s’agit du modèle IronKey Vault Privacy 80 VP80ES doté d’un écran tactile permettant à l’utilisateur de définir un code spécifique permettant d’accéder aux données contenues dans l’équipement.

Une fois l’appareil déverrouillé, une interface apparaît à l’écran où il vous suffit de sélectionner et de faire glisser les fichiers pour qu’ils puissent être transférés. Selon Kingston, IronKey Vault Privacy 80 est livré avec une certification de sécurité FIPS 197, qui garantit une protection contre les attaques par force brute et dispose également de la technologie BadUSB avec un micrologiciel signé numériquement et un cryptage XTS-AES 256 bits. .

Regardez la vidéo de promotion de ce nouveau disque externe Kingston SSD :

La marque nord-américaine affirme que son nouveau SSD externe ne nécessite pas de configurations préalables ni ne dépend de l’installation de certains systèmes d’exploitation sur l’équipement auquel il est connecté.

A travers les images révélées par Kingston, l’IronKey Vault Privacy 80 se révèle être un appareil très compact et élégant. Selon la société, le SSD prend en charge jusqu’à deux comptes d’utilisateurs et un mode de lecture exclusif qui garantit une protection et une sécurité renforcées contre les logiciels malveillants.

Dans le cas où le disque est volé et tombe entre de mauvaises mains, tout son contenu est automatiquement crypté dès que le code est mal saisi 15 fois consécutives. Mais en plus d’un code numérique, l’équipement peut également être configuré pour être protégé par un mot de passe.

Dans la boîte, le disque est livré avec deux câbles adaptateurs USB 3.2 Gen1 (1. Type A vers Type C ; 2. Type C vers Type C). Au cas où vous seriez intéressé, sachez que l’IronKey Vault Privacy 80 VP80ES est déjà en vente dans certains magasins au prix de 427 $ en version 480 Go ; 535 $ pour la version 960 Go et 762 $ pour la version 1,92 To. Au moment de la rédaction de cet article, pratiquement aucun magasin portugais n’avait le produit disponible à la vente.