TikTok comme Twitch : les abonnements payants arrivent

C’est désormais à TikTok de s’inspirer d’autres plateformes. La référence est à Twitch et à son programme d’abonnement. Le 26 mai, le célèbre réseau social lancera son service d’abonnement en version bêta, qui permettra aux utilisateurs de payer pour soutenir leurs créateurs de contenu préférés. Ce service s’appellera Live Subscrition et offrira aux fans un accès à du contenu, tel que des badges, des émoticônes et des chats exclusifs.

L’annonce a été publiée sur le compte TikTok Live Creator, où plusieurs tiktokers ont annoncé qu’ils faisaient partie du programme. Ce qui a émergé était leur enthousiasme pour avoir un « revenu mensuel prévisible ». Grâce aux abonnements, en effet, le nombre de spectateurs devient un chiffre d’affaires qui va directement dans les poches du créateur de contenu en question. En règle générale, il est complexe de gagner directement de TikTok. Au-delà du parrainage d’entreprise, les tiktokers les plus populaires peuvent rejoindre un programme pour obtenir des « cadeaux » de leurs abonnés. Ces cadeaux sont collectés sous forme de monnaie intégrée à l’application pour être convertis en argent réel. Avec l’arrivée des abonnements, la question salariale devrait se simplifier.

L’inspiration à Twitch est également évidente dans les gammes d’abonnements, avec la principale de 4,99 euros par mois jusqu’à 24,99 euros par mois. Comme la plateforme violette, également sur TikTok, il est nécessaire de remplir les conditions préalables pour entrer dans le programme d’abonnement, c’est-à-dire avoir au moins 1000 abonnés et avoir 18 ans. Pour souscrire à l’abonnement, il faut également avoir atteint l’âge de la majorité. Pour le moment, cependant, la société précise que pour rejoindre le programme, il est nécessaire de recevoir une invitation.

Il s’agit d’un cas rare où TikTok se tourne vers d’autres plates-formes. Le contraire se produit généralement. Pensez juste à Instagram. Au niveau des abonnements, l’appli Meta a l’avantage, ayant déjà entamé la phase de test en janvier dernier. Mais les mises à jour récentes de l’algorithme en font de plus en plus une plateforme sociale destinée aux créateurs de contenu. Tout comme TikTok.