Les dissipateurs thermiques peuvent être remplacés par un revêtement en cuivre

Si vous avez un ordinateur que vous utilisez beaucoup pour travailler et/ou jouer, alors vous savez certainement mieux que quiconque qu’un bon système de refroidissement est sans aucun doute l’un des meilleurs atouts qu’une machine puisse avoir.

Dans ce domaine, nous sommes habitués aux radiateurs traditionnels. Cependant, de nouvelles données révélées indiquent que ces dissipateurs thermiques pourraient être remplacés par un revêtement en cuivre à l’avenir.

Le radiateur pourrait bientôt avoir un concurrent

Les dissipateurs thermiques sont actuellement l’un des composants les plus traditionnels lorsqu’il s’agit de refroidir nos ordinateurs ou autres équipements technologiques. Cependant, comme le rapporte The Verge, les chercheurs ont peut-être maintenant trouvé une nouvelle façon de refroidir les composants sans avoir à recourir à ces pièces métalliques plus courantes.

Un récent rapport du Science Daily indique qu’il existe une nouvelle approche qui s’avère plus élégante et plus robuste pour le refroidissement des composants technologiques. Bref, il s’agit du revêtement de l’ensemble de l’appareil en poly (« poly ») et cuivre.

Actuellement, les dissipateurs thermiques sont généralement constitués de cuivre et d’aluminium, deux métaux qui agissent comme des conducteurs thermiques. Ils ont plusieurs pièces métalliques qui attirent et diffusent la chaleur des composants les plus importants de l’équipement afin d’éviter les situations de surchauffe. Enfin, cette même chaleur est dirigée hors du système d’équipement à l’aide d’un ventilateur.

Alors maintenant, un groupe de chercheurs de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign et de l’Université de Californie à Berkley, a publié une étude dans Nature Electronics où ils indiquent qu’ils ont remplacé les dissipateurs thermiques traditionnels par un « revêtement isolant en cuivre » et « une couche électriquement isolante de poly » qui se répand dans tout l’équipement.

Selon les chercheurs, cette nouvelle méthode offre une « performances très similaires voire meilleures » par rapport aux dissipateurs de chaleur. Et puisqu’il élimine le besoin d’un morceau de métal volumineux, il peut également économiser beaucoup d’espace à l’intérieur de l’équipement, ce qui, selon les experts, peut augmenter la puissance d’un appareil par unité de volume jusqu’à 704 %.

Beaucoup plus de cartes de circuits imprimés peuvent être empilées dans le même volume lors de l’utilisation de notre revêtement par rapport aux dissipateurs thermiques conventionnels refroidis par liquide ou par air.

Pour l’instant, les chercheurs évaluent encore l’efficacité de ce revêtement et prévoient de le tester dans des modules de puissance et des cartes graphiques. Cependant, c’est une idée qui appartient toujours au «papier», mais si elle devient une alternative viable à l’avenir, cela pourrait changer radicalement la conception des équipements technologiques et électroniques.