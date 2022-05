Activision Blizzard aurait menacé des employés, selon des responsables américains

De temps en temps, des controverses surgissent dans le monde technologique, et aujourd’hui nous avons affaire à un autre de ces cas. En effet, le créateur du jeu Activision Blizzard est maintenant accusé de menacer illégalement ses employés et qui le dit est une agence du gouvernement américain.

La société, qui appartient désormais à Microsoft, a déjà commenté ce qui s’est passé et affirme que les accusations sont fausses.

Activision Blizzard en pleine polémique

À la mi-janvier de cette année, la nouvelle de l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft a fait la une de pratiquement tous les canaux d’information technologique. L’accord, qui impliquait un paiement de 60 milliards de dollars, a fait sensation à l’époque, car les joueurs et les investisseurs PlayStation de Sony craignaient de manquer les jeux préférés et les plus populaires du créateur, bien qu’ils les aient reposés et assurés que cela n’arriverait pas.

Mais il y a désormais une nouvelle polémique autour d’Activision Blizzard. Selon les informations maintenant révélées, le créateur du jeu aurait mis en place une politique de médias sociaux contraire aux droits des travailleurs. En ce sens, l’entreprise est accusée d’avoir illégalement menacé des salariés de l’application de cette même politique. Cette information a été avancée ce lundi (23) par une agence du gouvernement des États-Unis d’Amérique.

Selon les détails, les allégations, soulevées par le syndicat Communications Workers of America, ont fait l’objet d’une enquête par le National Labor Relations Board (NLRB) basé à Los Angeles depuis septembre de l’année dernière. Un porte-parole du NLRB a déclaré dans un communiqué que si Activision ne résolvait pas la situation, le directeur régional de l’entité déposerait une plainte.

Ce lundi, le NLRB a procédé au décompte des voix d’un petit groupe de travailleurs sur l’assurance qualité d’Activision Blizzard, qui souhaitent également adhérer au syndicat afin d’améliorer l’environnement de travail.

Le créateur dit que les accusations sont fausses

D’autre part, la société de jeux électroniques s’est défendue contre les accusations en déclarant qu’elles sont fausses. Selon un porte-parole d’Activision :

Ces affirmations sont fausses. Les employés peuvent parler et parlent librement de ces problèmes sur le lieu de travail sans représailles, et notre politique sur les médias sociaux intègre expressément les droits de la NLRA. [National Labor Relations Act] des employés. Notre politique relative aux médias sociaux stipule explicitement qu’elle « n’empêche pas les employés de s’engager dans la communication d’informations protégées par la loi, y compris, par exemple, les droits des employés aux États-Unis protégés par la loi nationale sur les relations de travail ». [NLRA].

Nous serons à l’affût de nouveaux développements à ce sujet et vous ferons savoir s’il y a des nouvelles à ce sujet.