At Démantèle Une Station Service Clandestine

Avec la hausse des prix du carburant, il y a ceux qui se consacrent à la vente de produits frelatés. Selon des informations récentes, une station clandestine vendant de l’essence frelatée a été démantelée la semaine dernière au Portugal.

Dès l’intervention de l’administration fiscale, deux prévenus ont été constitués.

L’essence était distribuée dans de vieilles bouteilles d’eau

Au cours de l’enquête pénale, quatre mandats de perquisition ont été exécutés et environ 3.000 litres de produits pétroliers et 129.000 euros ont été saisis, a indiqué l’AT dans un communiqué publié sur le Portail des Finances.

L’approvisionnement en produit pétrolier se faisait au moyen d’anciennes bouteilles d’eau, utilisées comme mesure du carburant à alimenter dans les véhicules des clients qui pénétraient à cet effet dans la propriété privée, située dans un quartier résidentiel.

Outre le préjudice causé à l’État par le non-paiement des taxes prélevées sur la commercialisation du carburant et sur l’activité économique, l’activité illicite s’est totalement déroulée en marge, tant des normes de sécurité relatives au stockage et à la manutention des produits pétroliers, et de normes environnementales et sans aucun contrôle de qualité.

Selon le Régime Général des Infractions Fiscales, l’introduction dans la consommation avec l’intention d’éluder le paiement du FAI sans respecter les formalités légales constitue un délit d’introduction frauduleuse dans la consommation, en l’occurrence qualifié, puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans.