Voici le nouveau prototype Apple Car : sans fenêtre et avec affichage en réalité virtuelle

Le concept Apple Car présente un design vraiment bizarre, qui a provoqué des réactions mitigées sur le web : de nombreux utilisateurs disent voir un cercueil plus qu’une voiture.

De nouvelles informations arrivent sur Apple Car, la voiture intelligente du géant technologique californien. La première idée de Steve Jobs concernant une voiture Apple remonte à 2008, mais le projet est encore plein d’inconnues. Le brevet déposé début mai auprès de l’Office américain des brevets et des marques réveille les eaux. Le document fait référence à une voiture sans vitres, remplacée par des écrans de réalité virtuelle (VR). « Le système VR peut offrir des expériences VR immersives en remplaçant les vues du monde réel par des environnements virtuels », déclare Apple dans le brevet.

En chemin à l’intérieur d’Apple Car, il est donc possible d’admirer des paysages fantastiques plutôt que réels. Mais à quoi ça sert ? L’utilisation de la technologie VR à l’intérieur de la voiture est liée au mal des transports, un ensemble de symptômes qui affectent les personnes dans les moyens de transport. Autrement dit, le mal des transports et le mal de mer. Cela se produit lorsque les yeux détectent un mouvement, mais pas le reste du corps. La technologie VR peut également provoquer des sensations similaires, telles que des nausées, des étourdissements et des étourdissements, car les yeux suivent ce qui se passe dans le casque, mais le corps reste immobile dans le salon.

La réponse d’Apple est donc de faire de la voiture, dans son intégralité, une visionneuse VR, à travers les écrans placés à la place des vitres, pour éviter les épisodes de mal des transports et le mal des transports. « Le système VR peut fournir des affichages virtuels qui correspondent à des repères visuels avec les mouvements physiques d’un passager », rapporte le brevet. Compte tenu de la centralité des paysages virtuels, qui obscurciraient la réalité, l’Apple Car prendra en charge la conduite autonome sur des itinéraires préprogrammés.

Pour remplir cet objectif, le concept de voiture présente un design vraiment bizarre, qui a suscité des réactions mitigées sur le Web : de nombreux utilisateurs disent voir un cercueil plutôt qu’une voiture. Une perception causée par le manque de fenêtres et la couleur noire prédominante. Cependant, il convient de noter qu’il s’agit d’un prototype, dont la conception n’est même pas attribuable à Apple, mais à deux sociétés externes : Concept Creator et LetsGoDigital.

Par conséquent, une confirmation officielle supplémentaire est nécessaire avant de croire en l’Apple Car et sa technologie VR particulière. La dernière fois que Tim Cook a mentionné la voiture fabriquée par l’entreprise, c’était en 2017. « Nous la considérons comme la mère de tous les projets d’intelligence artificielle », a-t-il déclaré. « C’est probablement l’un des projets d’IA les plus difficiles à réaliser. » Initialement prévu pour 2020, en raison de la pandémie, Apple Car pourrait voir le jour au plus tôt en 2024, selon Reuters.